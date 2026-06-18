Durante la madrugada del jueves, testigos informaron sobre disparos y explosiones en el aeropuerto de Niamey, la capital de Níger. Residentes señalaron que las fuerzas de seguridad habían bloqueado la zona.

Las primeras explosiones se produjeron alrededor de las 6:00 hora local (5:00 GMT) y los disparos esporádicos seguían siendo audibles casi dos horas después, según un testigo de Reuters.

Una fuente de seguridad afirmó que el aeropuerto parecía estar bajo ataque.

Un portavoz del Gobierno de Níger no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por el momento no está claro quién está detrás del ataque de este jueves.

En enero, la filial regional del grupo Estado Islámico reivindicó un ataque contra el aeropuerto.

Tras el ataque de comienzos de año, miles de viviendas construidas ilegalmente fueron demolidas en un extenso barrio cercano al aeropuerto.

Las autoridades afirmaron que el distrito había sido infiltrado por yihadistas para perpetrar el ataque.

Níger, al igual que sus vecinos del Sahel, Mali y Burkina Faso, ha tenido dificultades para contener los ataques de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, que han dejado miles de muertos y millones de desplazados en los tres países.

Con Reuters y AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más