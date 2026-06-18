Videos no verificados muestran columnas de humo negro acaparando el horizonte de Moscú y drones sobrevolando la zona, en lo que sería el mayor ataque ucraniano con drones contra la capital rusa en dos años, según la agencia estatal rusa TASS.

Zelenski afirmó que Ucrania volvió a atacar objetivos estratégicos rusos, incluida la refinería de petróleo de Moscú (que ya había sido atacado hace dos días), además de blancos en Rostov y en territorios ucranianos ocupados.

En una publicación en la red social X, Zelenski presentó estos ataques como una respuesta “totalmente justificada” a los bombardeos rusos contra ciudades ucranianas y como golpes contra instalaciones que sostienen la maquinaria de guerra rusa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las defensas aéreas rusas derribaron 180 drones que se aproximaban a Moscú, dijo el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, mientras que el ministerio de Defensa ruso informó de que había interceptado más de 500 drones ucranianos durante la noche.

Al menos 16 personas resultaron heridas en el ataque masivo, según informaron las autoridades locales. Entre los heridos figuran dos niños de 3 y 10 años, precisó Andréi Voroviov, el gobernador de la región de Moscú.

Refinería, aeropuerto y suburbios bajo alerta

Kiev ha intensificado en los últimos meses sus ataques con drones contra Rusia, golpeando refinerías de petróleo que financian la maquinaria de guerra de Moscú.

Mientras las autoridades cerraban el tráfico en calles cercanas a la refinería y varios medios rusos informaban de que estaba en llamas, Sobianin, sin precisar los daños sufridos por la instalación, escribió en Telegram: “Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo un ataque a gran escala. Varios drones lograron alcanzar la MNPZ, la refinería de petróleo de Moscú”.

Otras zonas de la ciudad también se vieron afectadas. De acuerdo con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, un dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en el distrito de Zhukovsky, mientras que restos de drones provocaron un incendio en un centro comercial cerca de los suburbios de la capital.

El aeropuerto más transitado de Rusia, Sheremétievo de Moscú, anunció que había evacuado a pasajeros a “lugares seguros” durante el bombardeo y que restringía los vuelos.

Putin recibe a líderes del Sudeste Asiático en Kazán

El ataque a gran escala se produjo horas antes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se reuniera con líderes del Sudeste Asiático en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en la ciudad de Kazán, a unos 700 kilómetros al este de Moscú.

Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Malasia y Singapur enviaron a sus primeros ministros, mientras que Filipinas envió al presidente Ferdinand Marcos.

Desde que comenzó la guerra, en 2022, Rusia ha bombardeado Ucrania con ataques aéreos casi diarios utilizando drones y misiles.

Pese a los efectos económicos y sociales de su ofensiva de cuatro años contra Ucrania, Putin ha intentado proyectar estabilidad en Rusia, pero el país enfrenta dificultades por la alta inflación, la escasez de mano de obra y los elevados costos de endeudamiento.

En 2026, Kiev ha multiplicado los ataques en territorio ruso, mientras el avance de las fuerzas rusas en el campo de batalla ucraniano se ha ralentizado, y las conversaciones de paz están estancadas.

Rusia intensifica ataques contra Kiev

Putin ha rechazado en repetidas ocasiones reunirse cara a cara con Zelenski, al insistir en que el conflicto solo puede terminar con la victoria militar de Rusia y el logro de sus "objetivos declarados" en Ucrania.

La ofensiva rusa de 2022 contra Ucrania se ha convertido en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y amplias zonas del este y el sur de Ucrania devastadas por los combates.

Mientras tanto, en Kiev, “el enemigo está atacando la capital con misiles balísticos. ¡Permanezcan en lugares seguros hasta que termine la alerta aérea!”, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital ucraniana, en una publicación en Telegram a primera hora del jueves, sin ofrecer más detalles.

Kiev registró explosiones, según un testigo de Reuters, mientras que en Sumy, en el noreste del país, un ataque con drones dejó al menos un muerto. Las autoridades activaron alertas aéreas en gran parte de Ucrania.

Con Reuters y AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más