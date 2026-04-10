El Gobierno de Ecuador anunció el jueves 9 de abril que aumentará los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia, del 50% al 100%, argumentando un incumplimiento de su vecino en la implementación de medidas de seguridad fronteriza.

"Tras confirmar que Colombia no ha implementado medidas concretas y efectivas de seguridad fronteriza, Ecuador se ve obligado a tomar medidas soberanas", declaró el Gobierno en un comunicado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador.

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Noboa: No puede haber acuerdos sin "compromiso" de Petro

Tras el anuncio, el presidente Daniel Noboa sostuvo que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no tiene "el mismo compromiso" para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En su cuenta de X, el presidente ecuatoriano también aseguró que las muertes violentas se habían reducido en un 33% desde el inicio de la guerra comercial, que se detonó para presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera para combatir al crimen organizado.

Además, indicó: “En el futuro, se podrá conversar con un Gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”.

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Petro tacha de "monstruosidad" el aumento de aranceles

Por su parte, el presidente Gustavo Petro tachó de "monstruosidad" la decisión de Ecuador de subir los aranceles a las importaciones.

"Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino (sic) para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller (Rosa Villavicencio) debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza", dijo Petro en X.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial que además son miembros de la Comunidad Andina (CAN), comenzó con la imposición de aranceles del 30% por parte del presidente ecuatoriano,

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Seguridad y narcotráfico, centro de las tensiones Quito-Bogotá

Apenas el miércoles, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó la decisión de llamar a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, y enviar una nota de protesta en la que pide la no intervención en asuntos internos.

La medida llegó después de los mensajes de Gustavo Petro sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien el presidente colombiano llamó “preso político” y del que solicitó su liberación o extradición.

Sommerfeld vinculó la disputa diplomática con las preocupaciones de seguridad en la frontera común, señalando que el narcotráfico procedente de territorio colombiano impacta directamente en la violencia en Ecuador.

“Tenemos una alta tasa de muertes violentas a causa del narcotráfico, principalmente porque permea desde la frontera norte”, afirmó Sommerfeld, quien pidió a Colombia reforzar el control de cultivos ilícitos y la vigilancia fronteriza.

Como parte de la escalada diplomática, Ecuador anunció la suspensión de las mesas técnicas de diálogo previstas para la próxima semana, que abordarían temas de seguridad y la disputa comercial entre ambos países.

Tensión comercial creciente

La tensión comercial comenzó en febrero, cuando el Gobierno de Noboa impuso aranceles a productos colombianos para presionar por mayores acciones en materia de seguridad. Bogotá respondió con medidas similares, agravando las diferencias.

El retiro del embajador ecuatoriano se suma así a una serie de desencuentros recientes entre Quito y Bogotá, marcados por divergencias políticas, comerciales y de seguridad, que han enfriado la relación entre los dos países andinos.

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

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