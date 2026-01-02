Los créditos fiscales mejorados que han ayudado a reducir el costo del seguro de salud para la gran mayoría de los beneficiarios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, también conocida como Obamacare) expiraron de la noche a la mañana, consolidando mayores costos de salud para millones de personas en Estados Unidos al comienzo del nuevo año.

El cambio afecta a un sector diverso de la población que no obtiene su seguro de salud a través de un empleador y no califica para Medicaid o Medicare: un grupo que incluye a muchos trabajadores autónomos, propietarios de pequeñas empresas, agricultores y ganaderos.

En promedio, los más de 20 millones de beneficiarios subsidiados del programa de la Ley de Atención Médica Asequible verán aumentar sus costos de prima en un 114% en 2026, según un análisis de la organización sin fines de lucro de investigación de atención médica KFF.

Los subsidios se otorgaron inicialmente a los beneficiarios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) en 2021 como medida temporal para ayudar a los residentes estadounidenses a superar la pandemia de Covid-19. Los demócratas, en el poder en ese momento, los extendieron posteriormente, retrasando su vencimiento hasta principios de 2026. Algunos beneficiarios de bajos ingresos recibieron atención médica, y las personas con altos ingresos no pagaron más del 8,5 % de sus ingresos. También se amplió la elegibilidad para las personas de clase media.

Los demócratas forzaron un cierre gubernamental de 43 días debido a este asunto, exigiendo la extensión de los subsidios de salud antes de acordar un nuevo presupuesto republicano. Algunos republicanos también pidieron una solución bipartidista para salvar sus aspiraciones políticas para 2026, dada la popularidad de la ACA: dos tercios de los estadounidenses están a favor del sistema, según KFF.

Pero aunque los republicanos del Congreso reconocieron la necesidad de abordar el asunto, se negaron a someterlo a votación hasta finales de año. La votación de la Cámara de Representantes prevista para enero podría ofrecer otra oportunidad, pero el éxito está lejos de estar garantizado.

Analistas de salud han predicho que la expiración de los subsidios llevará a muchos de los 24 millones de beneficiarios totales de la Ley de Atención Médica Asequible, especialmente los estadounidenses más jóvenes y saludables, a renunciar por completo a la cobertura de seguro de salud.

Con el tiempo, eso podría hacer que el programa sea más costoso para la población mayor y más enferma.

Aumento de los costos en todos los ámbitos

El aumento de los precios de la atención médica viene acompañado de un incremento general de los costos de salud en Estados Unidos, lo que aumenta aún más los costos.

También llega al inicio de un año de elecciones intermedias de gran importancia, en el que la asequibilidad –incluido el coste de la atención sanitaria– encabeza la lista de preocupaciones de los votantes.

“Me molesta mucho que la clase media haya pasado de estar apretada a estar asfixiada, y que sigan amontonándose y dejándonos la responsabilidad a nosotros”, dijo Katelin Provost, madre soltera de 37 años, cuyos costos de atención médica se dispararán. “Estoy increíblemente decepcionada de que no se hayan tomado más medidas”.

Algunos afiliados, como Stan Clawson, cineasta independiente y profesor adjunto de Salt Lake City, en Utah, padecen el gasto adicional. Clawson comentó que pagaba poco menos de 350 dólares al mes por sus primas el año pasado, una cifra que aumentará a casi 500 dólares al mes este año. Es una carga para este hombre de 49 años, pero está dispuesto a asumirla porque necesita un seguro médico, ya que vive con parálisis por una lesión de la médula espinal.

Otros, como Provost, se enfrentan a aumentos más pronunciados. La prima mensual de un trabajador social aumenta de 85 dólares a casi 750 dólares.

Un análisis realizado en septiembre pasado por el Urban Institute y el Commonwealth Fund proyectó que las primas más altas debido al vencimiento de los subsidios impulsarían a unos 4,8 millones de estadounidenses a abandonar su cobertura en 2026. Pero como la ventana para seleccionar y cambiar planes aún está abierta hasta el 15 de enero en la mayoría de los estados, el efecto final sobre la inscripción aún está por determinarse.

Provost dijo que tiene la esperanza de que el Congreso encuentre una forma de revivir los subsidios a principios de año, pero si no, se dará de baja del seguro y lo mantendrá solo para su hija de cuatro años. Sin los subsidios, ella no puede pagar la cobertura para ambas.

Después de que los republicanos recortaran más de un billón de dólares en asistencia sanitaria federal y asistencia alimentaria al aprobar el gran proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de Trump, los demócratas pidieron repetidamente que se extendieran los subsidios del ACA.

En diciembre, el Senado controlado por el Partido Republicano rechazó dos proyectos de ley partidistas sobre salud: uno demócrata para extender los subsidios por tres años más y una alternativa republicana que en cambio proporcionaría a los estadounidenses "cuentas de ahorro" para la salud.

En la Cámara de Representantes, cuatro republicanos rompieron con el liderazgo republicano y unieron fuerzas con los demócratas para forzar una votación, que podría tener lugar incluso en enero, sobre una extensión de tres años de los créditos fiscales. Sin embargo, dado que el Senado ya ha rechazado dicho plan, no está claro si podría obtener el impulso suficiente para su aprobación.

Mientras tanto, los estadounidenses cuyas primas se están disparando dicen que los legisladores no entienden lo que es realmente luchar para sobrevivir mientras los costos de la salud aumentan sin alivio. Muchos dicen que quieren que se restablezcan los subsidios junto con reformas más amplias para que la atención médica sea más asequible para todos los estadounidenses.

“Tanto republicanos como demócratas llevan años diciendo: 'Tenemos que solucionarlo'. Pues que lo hagan”, dijo Chad Bruns, de 58 años, beneficiario de la Ley de Atención Médica Asequible en Wisconsin. “Tienen que llegar a la raíz del problema, y ​​ningún partido político lo hace jamás”.

Este artículo fue adaptado de su original en inglés.

