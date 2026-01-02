Los investigadores suizos están indagando las causas del incendio en un bar de una estación de esquí alpina que dejó alrededor de 40 muertos y otros 115 heridos durante la celebración de Año Nuevo.

La mayoría de los heridos, muchos de ellos graves, se vieron afectados cuando el fuego arrasó el abarrotado bar menos de dos horas después de la medianoche del jueves 1 de enero en el suroeste de Suiza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés afirmó, a través de un comunicado, que ocho de sus ciudadanos estaban desaparecidos y que no podía descartar que hubiera ciudadanos franceses entre los fallecidos.

La estación de Crans-Montana es conocida principalmente por ser un destino internacional para practicar esquí y golf. De la noche a la mañana, su concurrido bar Le Constellation pasó de ser un lugar de juerga a convertirse en el escenario de lo que podría ser una de las peores tragedias de Suiza.

Crans-Montana se encuentra a menos de 5 kilómetros de Sierre, Suiza, donde 28 personas, entre ellas muchos niños, perdieron la vida cuando un autobús procedente de Bélgica se estrelló en un túnel suizo en 2012.

Esto es lo que sabemos sobre el mortal incendio:

Los detalles del accidente

El incendio se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada (hora local) del jueves 1 de enero en el interior del bar Le Constellation, en plena celebración navideña.

Dos mujeres contaron a la cadena francesa ‘BFMTV’ que estaban dentro cuando vieron a un camarero levantar a una camarera sobre sus hombros mientras ella sostenía una vela encendida dentro de una botella. Las llamas se propagaron y derrumbaron el techo de madera, según contaron al servicio informativo.

La gente intentó escapar frenéticamente del club nocturno, situado en un sótano, por una estrecha escalera y a través de una puerta angosta, lo que provocó una avalancha humana, de acuerdo a la versión de una de las mujeres.

Un joven que se encontraba en el lugar dijo que la gente rompió las ventanas para escapar del fuego, algunos con heridas graves, informó ‘BFMTV’. Dijo que vio a unas 20 personas luchando por salir del humo y las llamas, y comparó lo sucedido con una película de terror.

Los heridos eran tan numerosos que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital regional se llenaron rápidamente, dijo Mathias Reynard, jefe del gobierno regional del cantón de Valais.

¿Qué se sabe sobre la naturaleza del incendio?

Aunque las autoridades afirmaron el jueves que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio, los investigadores ya han descartado que se trate de un ataque.

Los expertos aún no han podido acceder al interior de los restos de la edificación, según declaró Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais, en una rueda de prensa.

De acuerdo a Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón de Valais, se está trabajando para identificar a las víctimas e informar a sus familias.

Las autoridades suizas calificaron el incendio como un “embrasement généralisé”, un término francés utilizado por los bomberos para describir cómo un incendio puede provocar la liberación de gases combustibles que luego pueden inflamarse violentamente y causar lo que los bomberos anglosajones denominan “flashover” o “backdraft”, lo que se traduce al español como: combustión súbita generalizada.

Las víctimas sufrieron quemaduras graves e inhalación de humo. Algunas fueron trasladadas en avión a hospitales especializados de todo el país.

Las autoridades instaron a la población a actuar con precaución en los próximos días para evitar cualquier accidente que pudiera requerir los ya desbordados recursos médicos.

Crans-Montana, un destino de lujo internacional

Con pistas de esquí de gran altitud que alcanzan los 3.000 metros en el corazón de los picos nevados y los bosques de pinos de la región de Valais, Crans-Montana es una de las mejores sedes del circuito de la Copa del Mundo.

La estación acogerá a los mejores esquiadores de descenso masculino y femenino, entre ellos Lindsey Vonn, para sus últimas pruebas antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero.

El club de golf Crans-sur-Sierre, situado en la misma calle del bar, acoge cada agosto el European Masters en un campo pintoresco.

Este artículo adaptado de su versión original en inglés.

