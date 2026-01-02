El número de inmigrantes que llegaron a las costas británicas en 2025 en pequeñas embarcaciones es el segundo más alto desde que comenzaron los registros en 2018, según las estadísticas del gobierno británico publicadas este jueves 1 de enero .

En 2025, 41.472 migrantes emprendieron la peligrosa travesía del Canal de la Mancha desde Francia, la segunda cifra más alta después del récord de 45.774, registrado en 2022, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior británico.

Estas travesías provocan numerosos naufragios. Al menos 29 migrantes murieron en el mar el año pasado, conforme un recuento realizado por la Agencia France-Presse (AFP) basado en fuentes oficiales francesas y británicas.

El aumento de llegadas es una mala noticia para el gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, que asumió el cargo en julio de 2024 y se enfrenta al ascenso del partido antiinmigración Reform UK de Nigel Farage .

Este último lidera los sondeos de opinión desde hace varios meses y pretende aprovechar la impopularidad del Ejecutivo para lograr nuevos éxitos en las elecciones locales del próximo mayo.

"Si tenemos éxito (en estas elecciones), continuaremos con nuestro impulso y ganaremos las legislativas", previstas a más tardar en 2029, declaró el miércoles el ex campeón del Brexit durante su mensaje de Año Nuevo.

En el gobierno anterior, el conservador Rishi Sunak había prometido, sin éxito, "detener los barcos". Keir Starmer, por su parte, se comprometió a "desmantelar las bandas" de traficantes de personas, sin mayores resultados hasta la fecha.

"Facilitar el retorno de los inmigrantes"

El gobierno laborista ha anunciado una serie de medidas restrictivas sobre la legislación de inmigración y asilo, ya que las solicitudes de asilo han alcanzado un nivel récord: más de 110.000 en el periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2025.

El verano pasado, concluyó un acuerdo con Francia para devolver a ese país a los migrantes que llegaban en pequeñas embarcaciones, a cambio de que el Reino Unido aceptara a los migrantes en territorio francés bajo una vía de admisión legal.

Este mecanismo, cuestionado por organizaciones de derechos humanos, no ha disuadido hasta ahora a quienes intentan cruzar.

Hasta el momento, esto ha supuesto el regreso forzoso a Francia de 153 personas y la admisión en Reino Unido de otras 134, según datos publicados el miércoles por el Ministerio del Interior.

"Estamos reformando nuestro sistema de inmigración para facilitar el retorno de los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar aquí", escribió el secretario de Seguridad Fronteriza, Alex Norris, en declaraciones a la AFP. "Nuestro mensaje es claro: si intentan regresar a Reino Unido, serán devueltos", añadió.

Las llegadas en pequeñas embarcaciones, que comenzaron a contabilizarse en 2018 (en ese momento había menos de 300), alcanzaron su punto máximo en 2022, antes de disminuir en 2023 y volver a aumentar en 2024 (36.816).

Casi tres cuartas partes de quienes realizan estas travesías son hombres mayores de 18 años. Sus principales países de origen son Eritrea, Afganistán, Irán, Sudán y Somalia, según datos del Departamento de Migración británico correspondientes al período de octubre de 2024 a septiembre de 2025.

Desde 2018, el 95% de estas personas han solicitado asilo, que se concede en dos tercios de los casos.

El gobierno se encuentra bajo presión tras un verano marcado por protestas frente a hoteles que albergan a solicitantes de asilo. En septiembre, el activista de extrema derecha Tommy Robinson organizó una manifestación sin precedentes en Londres, que reunió a 150.000 personas.

