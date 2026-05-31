El sociólogo y filósofo Edgar Morin, un gigante del pensamiento y figura destacada de la vida intelectual francesa, falleció el viernes 29 de mayo a los 104 años, informó este sábado su esposa.

Figura de la izquierda, siempre muy escuchado, fue autor de una obra muy diversa, conocida mucho más allá de Francia, que iba a contracorriente de la sociología tradicional y se presentaba como una reflexión sobre el ser humano a partir de los datos de la ciencia.

“Hasta sus últimos días, Edgar Morin se mantuvo atento al mundo, a los demás y a los grandes retos humanos que alimentaron su pensamiento”, indicó su esposa, Sabah Abouessalam Morin, en un comunicado enviado a la agencia francesa AFP.

“Hoy, el vacío que deja es inmenso. Pero su valentía, su fidelidad a las personas y a las ideas, su exigencia moral y su esperanza siguen acompañándonos”, añadió.

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Por su parte, el presidente Emmanuel Macron elogió el “espíritu universal” del filósofo, que era “el humanismo encarnado”.

Su predecesor, François Hollande, rindió homenaje a la memoria de Edgar Morin, considerando que el gran sociólogo había “atravesado el siglo iluminándolo”.

La ministra de Cultura, Catherine Pégard, por su parte, elogió a un “incansable luchador por la libertad, filósofo del ‘pensamiento complejo’ que consideraba una necesidad vital”.

Este “pensador del siglo”, como lo calificó Emmanuel Macron, fue autor de una obra muy diversa, conocida mucho más allá de Francia y que pretendía ser una reflexión sobre el ser humano a partir de los datos de la ciencia.

“Cazador furtivo del saber”

A pesar de su avanzada edad, Edgar Morin seguía estando presente en el debate intelectual. Y es que sus reflexiones sobre el cambio en nuestros modos de vida, en un momento en que la globalización se acelera, dicen mucho de nuestra época.

Doctor 'honoris causa' por 38 universidades extranjeras, escribió unos cuarenta libros, ampliamente traducidos.

“Su fidelidad a nuestra editorial, con la que mantuvo estrechos vínculos hasta el final, su exigencia y su insaciable curiosidad han marcado profundamente nuestra historia editorial”, destacan las ediciones Seuil, que publicaron muchas de sus obras, entre ellas ‘El Método’.

Su último libro, ‘¿Hay lecciones que aprender de la Historia?’, salió a la venta en 2025 en la editorial Denoël.

La originalidad de este judío laico, que se percibía a sí mismo como un “cazador furtivo del saber”, consistió en rechazar la fragmentación del conocimiento en favor de una visión cultural y científica multidisciplinar. A la vez historiador, filósofo y científico, intentó romper las fronteras entre las disciplinas.

En el quinto volumen de su obra maestra, que consta de seis, ‘El Método’, escribía: “Cuanto más conocemos al ser humano, menos lo comprendemos. Las disociaciones entre disciplinas lo fragmentan, lo vacían de vida, de carne, de complejidad, y ciertas ciencias consideradas humanas llegan incluso a vaciar de contenido el concepto mismo del hombre”.

Edgar Nahoum nació como hijo único el 8 de julio de 1921 en París, en el seno de una familia judía originaria de Salónica, en Grecia, que había emigrado a París. En 1941, se afilió al Partido Comunista y se unió a la Resistencia bajo el seudónimo de Morin.

Causó sensación al publicar en 1959 ‘Autocrítica’, donde relata su expulsión del Partido Comunista Francés (PCF), del que había sido uno de los dirigentes, y sus propios cegamientos ante el estalinismo. En esa época fue también uno de los fundadores del Comité de Intelectuales contra la Guerra de Argelia.

Este artículo es una adaptación de su versión en francés

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