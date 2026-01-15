Los republicanos del Senado votaron el miércoles a favor de rechazar una resolución sobre los poderes de guerra buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para llevar a cabo nuevos ataques contra Venezuela. La propuesta fracasó después de que dos senadores republicanos revirtieran su apoyo a la legislación tras una intensa campaña de presión de la Casa Blanca.

Trump ejerció una enorme presión sobre cinco senadores republicanos que se unieron a los demócratas para impulsar la resolución la semana pasada y, finalmente, logró impedir la aprobación de la legislación. Dos de los republicanos, los senadores Josh Hawley, de Missouri, y Todd Young, de Indiana, retiraron su apoyo a la resolución. El vicepresidente J. D. Vance, como presidente de la Cámara, debió romper el empate 50-50 en el Senado.

Los senadores republicanos Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky) se unieron a todos los demócratas para votar a favor de continuar considerando la resolución.

La decisión de no limitar los poderes bélicos del presidente estadounidense en futuras acciones militares en Venezuela habría pasado también por la consideración de las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró a los congresistas que la posibilidad de desplegar tropas en territorio venezolano era nula.

El grupo republicano reforzó la idea de que las acciones militares de Estados Unidos en el país sudamericano habían concluido con la operación del 3 de enero que condujo a la captura del Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. "Actualmente no estamos llevando a cabo operaciones militares allí", dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, en un discurso ante el pleno. "Pero los demócratas están impulsando este proyecto de ley porque su histeria anti-Trump no conoce límites".

Hawley, quien ayudó a impulsar la resolución la semana pasada, dijo que el secretario de Estado Marco Rubio y Trump le habían asegurado: "Sin rodeos, no vamos a enviar tropas terrestres".

"Nos estamos llevando muy bien con Venezuela", declaró Trump el miércoles a los periodistas durante una ceremonia para la firma de un proyecto de ley no relacionado. Cuando los senadores acudieron al pleno para la votación, Young también dijo a los periodistas que ya no apoyaba la medida. Afirmó que había mantenido largas conversaciones con Rubio y que este le había asegurado que comparecería en una audiencia pública ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Young también compartió una carta de Rubio en la que se afirmaba que el presidente "solicitará la autorización previa del Congreso (si las circunstancias lo permiten)" si decidía emprender "operaciones militares importantes" en Venezuela.

Trump recibirá el jueves en la Casa Blanca en una recepción privada a la líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Machado ha sido relegada al margen del proceso de transición que impulsa la administración del mandatario republicano, quien se ha acercado a Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro hasta el día de su captura y hoy rige como mandataria encargada.

