Lo esencial:

  • Erfan Soltani, manifestante iraní de 26 años detenido el 10 de enero, no será condenado a muerte, según el poder judicial.
  • India pide a sus ciudadanos salir de Irán ante la represión de protestas.
  • Irán reabrió su espacio aéreo tras un cierre de casi cinco horas por temores a una posible escalada militar con Estados Unidos.
  • El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para tratar la situación en Irán a solicitud de Estados Unidos.
  • Donald Trump afirmó que las matanzas en Irán "se están deteniendo". 

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 15 de enero relacionados con Irán

Con información de EFE, Reuters, AFP, AP y medios locales. 

