Lo esencial:
- Erfan Soltani, manifestante iraní de 26 años detenido el 10 de enero, no será condenado a muerte, según el poder judicial.
- India pide a sus ciudadanos salir de Irán ante la represión de protestas.
- Irán reabrió su espacio aéreo tras un cierre de casi cinco horas por temores a una posible escalada militar con Estados Unidos.
- El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para tratar la situación en Irán a solicitud de Estados Unidos.
- Donald Trump afirmó que las matanzas en Irán "se están deteniendo".
A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 15 de enero relacionados con Irán:
Con información de EFE, Reuters, AFP, AP y medios locales.
Compartir esta nota