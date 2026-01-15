Lo esencial:

Erfan Soltani, manifestante iraní de 26 años detenido el 10 de enero, no será condenado a muerte, según el poder judicial.

según el poder judicial. India pide a sus ciudadanos salir de Irán ante la represión de protestas.

Irán reabrió su espacio aéreo tras un cierre de casi cinco horas por temores a una posible escalada militar con Estados Unidos.

tras un cierre de casi cinco horas por temores a una posible escalada militar con Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para tratar la situación en Irán a solicitud de Estados Unidos.

Donald Trump afirmó que las matanzas en Irán "se están deteniendo".

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 15 de enero relacionados con Irán:

Con información de EFE, Reuters, AFP, AP y medios locales.

