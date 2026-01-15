Minneapolis, ciudad del estado de Minnesota, permanece en un clima de fuerte tensión tras varias jornadas de protestas desencadenadas por la muerte de Renee Good, de 37 años, abatida la semana pasada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La noche del miércoles se registró un nuevo incidente: una persona resultó herida de bala en la pierna durante un operativo en el que estuvo involucrado un agente federal, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado.

Según esa versión oficial, se trata de un inmigrante venezolano en situación irregular. El tiroteo ocurrió alrededor de las 18:50 hora local, cuando agentes realizaban una "parada de tráfico dirigida". El agente de ICE abrió fuego tras alegar que el individuo se resistió al arresto y lo "agredió violentamente".

De acuerdo con el comunicado, el hombre intentó huir inicialmente en un vehículo, chocó contra otro automóvil estacionado y continuó la fuga a pie. Cuando el agente intentó detenerlo, se produjo un forcejeo. En ese momento, dos personas más salieron de un apartamento cercano y atacaron al oficial con una pala para nieve y un mango de escoba.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres personas, el agente disparó de forma defensiva", señala el texto oficial. El hombre fue herido en la pierna.

Tanto el agente como el herido, cuyas lesiones no ponen en peligro su vida, fueron trasladados a un hospital. Las otras dos personas involucradas permanecen bajo custodia.

Mientras tanto, manifestantes se concentraron en el lugar exigiendo la identificación del agente de ICE que disparó durante el operativo. Decenas de agentes federales acordonaron la zona y utilizaron municiones menos letales, incluidas bolas de gas pimienta, para dispersar a la multitud.

Un convoy del Departamento de Policía de Minneapolis y de la Patrulla Estatal de Minnesota se desplegó posteriormente para garantizar la seguridad pública.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la calma.

En un comunicado, la ciudad reiteró su rechazo a la presencia de ICE: “Minneapolis exige nuevamente que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Apoyamos a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados; sepan que cuentan con todo nuestro respaldo”.

ICE ha intensificado sus operativos de arresto y deportación durante el primer año del mandato de Donald Trump; varios de estos operativos han dejado muertos y heridos, lo que ha generado críticas y ha provocado este tipo de protestas en distintas ciudades de Estados Unidos.

Con EFE y fuentes locales

