Lo esencial:

Francia participará en los ejercicios militares Operación Arctic Endurance (Resistencia Ártica) y unos 15 cazadores alpinos franceses ya están en la misión preparatoria en Groenlandia.

los ejercicios militares Operación Arctic Endurance (Resistencia Ártica) Rusia expresa "seria preocupación" y acusa a la OTAN de militarizar el Ártico.

Emmanuel Macron convocó un Consejo de Defensa tras anunciar el envío de tropas.

tras anunciar el envío de tropas. Dinamarca denuncia la intención de Donald Trump de "conquistar" Groenlandia y reconoce un desacuerdo fundamental.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 15 de enero relacionada con las amenazas de Estados Unidos de controlar Groenlandia:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

