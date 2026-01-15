Lo esencial:

  • Francia participará en los ejercicios militares Operación Arctic Endurance (Resistencia Ártica) y unos 15 cazadores alpinos franceses ya están en la misión preparatoria en Groenlandia.
  • Rusia expresa "seria preocupación" y acusa a la OTAN de militarizar el Ártico.
  • Emmanuel Macron convocó un Consejo de Defensa tras anunciar el envío de tropas.
  • Dinamarca denuncia la intención de Donald Trump de "conquistar" Groenlandia y reconoce un desacuerdo fundamental.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 15 de enero relacionada con las amenazas de Estados Unidos de controlar Groenlandia: 

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales 

