"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos", declaró a la prensa un alto cargo de la Administración bajo condición de anonimato.

Este martes se desconocía el paradero exacto de Flávio, su esposa y sus dos hijas, pero una fuente cercana a la familia indicó que habían aterrizado en Florida.

El lunes, un día después de perder las elecciones frente a Lula, Flávio Bolsonaro recibió la orden judicial de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, además de la prohibición de abandonar el país. Bolsonaro es investigado en dos causas judiciales, acusado por lavado de dinero, entre otros delitos.

Bolsonaro, que perderá su inmunidad judicial cuando finalice su mandato en el Senado en febrero, había dicho el lunes que no tenía planes de huir: "Nunca he pensado en abandonar el país", dijo. "Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta farsa, que es un claro intento de intimidarme".

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Según los reportes de las agencias AP, Reuters y EFE, el político ultraderechista, que perdió las elecciones de segunda vuelta del pasado domingo en Brasil, podrá entrar en territorio estadounidense pese a que la Policía Federal brasileña canceló este martes sus pasaportes ordinario y diplomático. Esto ocurrió después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

El anuncio se produjo después de que aliados de Bolsonaro aseguraran que el candidato derrotado había tomado un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron medios brasileños como O Globo y Folha de São Paulo.

De su lado, Luiz Inácio Lula da Silva dijo este martes que acababa de enterarse de que el senador Flavio Bolsonaro había abandonado Brasil, calificándolo de vergonzoso y afirmando que su rival en las elecciones presidenciales del domingo debería haberse quedado y demostrado su inocencia.

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"Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa"

Bolsonaro, que aún no ha reconocido su derrota ante Lula, se negó a acatar la orden del Tribunal Supremo de entregar sus pasaportes. El fallo está relacionado con una investigación por lavado de dinero en la que él niega haber cometido delito alguno.

En ese sentido, Lula afirmó: "Quien no debe, no teme", por lo que "quien sale escondido de su país, debe alguna cosa".

"Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas", añadió el mandatario.

El mandatario de izquierda calificó la huida como "vergonzosa".

"Estoy sabiendo ahora que mi adversario, no sé… No tengo informaciones precisas", dijo Lula frente a un gran pastel con velas de cumpleaños, antes de pasar a enumerar las veces que perdió comicios y aceptó la derrota.

"Tuve muchas invitaciones para salir de Brasil. Tuve muchas invitaciones para ir a embajadas. Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato", comentó, al recordar su etapa en prisión en el marco de la operación Lava Jato.

La salida de Bolsonaro amenaza con ahondar el distanciamiento entre las dos naciones más pobladas de América.

Lula ha acusado a Washington de conspirar con los Bolsonaro para que regresen al poder.

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Con EFE, Reuters y AP

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