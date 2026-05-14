Estados Unidos renovó el miércoles una oferta de 100 millones de dólares en ayuda para Cuba, presionando a su antiguo adversario para que coopere mientras atraviesa una crisis económica que incluye apagones prolongados.

El Departamento de Estado renovó públicamente el miércoles la propuesta, que llega después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones contra sectores clave de la economía cubana controlada por el Estado.

“El régimen se niega a permitir que Estados Unidos proporcione esta asistencia al pueblo cubano, que necesita ayuda desesperadamente debido a los fracasos del régimen corrupto de Cuba”, dijo el Departamento de Estado.

“La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar una ayuda crítica para salvar vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano por obstaculizar una asistencia esencial”, añadió.

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El Departamento señaló que el apoyo incluiría asistencia humanitaria directa de Estados Unidos y financiación para un acceso a internet “rápido y libre”, lo que presumiblemente beneficiaría a disidentes en el Estado de partido único que restringe los medios de comunicación.

Estados Unidos, agregó el comunicado, trabaja para promover “reformas significativas” en Cuba.

El secretario de Estado, Marco Rubio, hablando la semana pasada en Roma, dijo que Cuba había rechazado una oferta de 100 millones de dólares en asistencia, una afirmación negada por el Gobierno comunista de La Habana.

La Administración del presidente Donald Trump ya había proporcionado 6 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, pero los canalizó a través de la organización benéfica de la Iglesia Católica, que durante mucho tiempo ha desempeñado un papel de intermediaria entre ambos países.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington el 5 de mayo de 2026.

Cuba culpa a Estados Unidos

El gobierno comunista asegura que la crisis energética es consecuencia de un bloqueo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump desde inicios de 2026.

Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna.

Las fricciones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, aunque ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebró una reunión de alto nivel diplomático en la capital cubana.

Desde la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y capturado por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Washington aplica una política de máxima presión sobre la isla.

Trump firmó a finales de enero un decreto que establece que la isla, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una "amenaza excepcional" para Estados Unidos, y amenazó con represalias a cualquier país que quiera suministrar o vender petróleo a La Habana.

"Sin recibir combustible"

En los últimos días, la situación del sistema eléctrico ha vuelto a ser crítica en la isla de 9,6 millones de habitantes, con apagones muy prolongados y una producción de electricidad en niveles mínimos.

Según cifras oficiales recopiladas por la AFP, el 65% del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes.

"Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que EEUU somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible", denunció el presidente Miguel Díaz-Canel en la red social X.

El miércoles, varias decenas de personas, algunas de ellas golpeando ollas y sartenes, protestaron contra los cortes de luz en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana, informó un residente a la AFP.

Por la noche, los habitantes de varios barrios de la capital también golpearon cacerolas para expresar su hartazgo, según testimonios recopilados por la AFP. "¡Prendan las luces!", gritaban los residentes de Playa, un barrio al oeste de la capital.

Desde finales de enero, sólo un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo ha sido autorizado a atracar en Cuba, lo que alivió la crisis de electricidad en abril. Sin embargo, esas reservas ya "se agotaron", precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.

"La situación es muy tensa, el calor sigue aumentando, el efecto del bloqueo sí nos está haciendo mucho daño" porque "seguimos sin recibir combustible", señaló el ministro.

Para el presidente cubano, la "persecución energética" forma parte de "un plan perverso" de Washington que "tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno".

No obstante, el país sigue "en pie" y "no es un estado fallido", añadió Díaz-Canel, al aludir a una expresión utilizada el martes por Trump.

El mandatario anticipó que Estados Unidos va a "hablar" con Cuba.

La Habana registra cortes de electricidad que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones se extienden durante jornadas completas.

La mayoría de los cubanos pasa más tiempo sin el servicio de electricidad.

La producción de energía en la isla depende en gran parte de siete centrales térmicas envejecidas que sufren fallos frecuentes o deben ser detenidas por mantenimiento. El país produce unos 40.000 barriles diarios de crudo pesado, destinados a estas centrales térmicas.

A estas se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado y actualmente inoperantes por falta de combustible.

Desde finales de 2024, la isla ha sufrido siete apagones generalizados, incluidos dos en marzo de este año.

Para reducir su dependencia del petróleo, el gobierno cubano impulsa el desarrollo de energías renovables, en particular la energía solar, con el apoyo de China.

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