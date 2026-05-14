Lo esencial:
- La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informa que un buque fue abordado frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos y es dirigido hacia aguas territoriales de Irán.
- El ejército israelí ordena la evacuación inmediata de ocho localidades libanesas tras acusar a Hezbolá de violar el alto el fuego.
- La agencia marítima de Malasia denuncia que petroleros de la flota en la sombra de Irán transfieren crudo sancionado con destino a China.
- Los ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS se reúnen en India para abordar la crisis de combustible y el conflicto en Irán.
A continuación, la información más relevante de la guerra en Medio Oriente este 14 de mayo, marcada por las negociaciones entre Israel y Líbano en Washington para intentar salvar una tregua que no ha detenido los ataques entre Israel y Hezbolá ni la respuesta de ese grupo chiita:
Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales
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