Lo esencial:

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informa que un buque fue abordado frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos y es dirigido hacia aguas territoriales de Irán.

El ejército israelí ordena la evacuación inmediata de ocho localidades libanesas tras acusar a Hezbolá de violar el alto el fuego.

tras acusar a Hezbolá de violar el alto el fuego. La agencia marítima de Malasia denuncia que petroleros de la flota en la sombra de Irán transfieren crudo sancionado con destino a China.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS se reúnen en India para abordar la crisis de combustible y el conflicto en Irán.

A continuación, la información más relevante de la guerra en Medio Oriente este 14 de mayo, marcada por las negociaciones entre Israel y Líbano en Washington para intentar salvar una tregua que no ha detenido los ataques entre Israel y Hezbolá ni la respuesta de ese grupo chiita:

Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más