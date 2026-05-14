En Ucrania, al menos tres personas muertas y 16 resultaron heridas en un amplio ataque aéreo contra Kiev lanzado por el ejército ruso, 48 horas después del fin de una tregua con Moscú, anunciaron las autoridades, informaron el jefe de Administración Militar de la capital ucraniana, Timur Tkancheno a través de Telegram y el Servicio de Emergencias de Ucrania.

"El número de muertos por el ataque ruso en Kiev ha ascendido a 3. El cuerpo de otra víctima del ataque masivo fue recuperado de entre los escombros de un edificio de apartamentos en el distrito de Darnytsky", informó el servicio en su canal de Telegram.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, indicó que Rusia atacó la capital con drones y misiles balísticos.

Periodistas de AFP escucharon durante la noche varias explosiones, así como disparos de la defensa antiaérea.

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El ataque alcanzó seis distritos de la capital y otros seis de su región, según las autoridades militares.

Más temorano, a las 7:30 a. m. (4:30 GMT), el balance era de al menos 31 heridos, entre ellos un niño. "Lamentablemente, se confirmó una persona muerta”, indicaron en Telegram los servicios estatales de emergencia.

Las operaciones continúan para buscar a personas que podrían estar “atrapadas bajo los escombros de un edificio de gran altura que se derrumbó”, según los servicios de emergencia.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de haber lanzado drones de ataque y misiles contra su país durante estos ataques nocturnos.

“Durante la noche, los rusos lanzaron más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania”, escribió en redes sociales, al pedir a los socios de Kiev que “no permanezcan en silencio”.

Después de una tregua de tres días con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, los ataques diarios de Rusia contra ciudades ucranianas se reanudaron en la noche del lunes al martes.

Kiev anunció que respondería golpe por golpe, y el ministerio de Defensa ruso indicó que había interceptado 36 drones ucranianos durante la noche del miércoles al jueves.

"800 drones" el miércoles

El miércoles, Moscú lanzó al menos “800 drones” contra el país, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Ciertamente no se puede calificar de coincidencia que uno de los ataques rusos más masivos y prolongados contra Ucrania ocurra precisamente en el momento en que el presidente de Estados Unidos llegó de visita a China, una visita de la que se espera mucho”, declaró entonces.

Un edificio de Kiev parcialmente destruido por un ataque ruso, el 14 de mayo de 2026.

El presidente ucraniano también instó a su homólogo estadounidense a abordar los medios para poner fin a la invasión rusa durante su reunión con el jefe de Estado chino, Xi Jinping, que comenzó el jueves por la mañana en Beijing.

El alto el fuego vigente del 9 al 11 de mayo, negociado bajo la égida de Estados Unidos, estuvo marcado por acusaciones de violaciones por ambas partes, pero no registró ninguna ofensiva de gran escala.

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