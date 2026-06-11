El portavoz del Ministerio de Exteriores d Irán, Ismail Bagaei, aseguró este jueves 11 de junio que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna "conclusión final" con respecto a un acuerdo con EE. UU., pese a que el presidente Donald Trump dijo haber conseguido un "gran" pacto entre ambos países.

Trump sostuvo, además, que Estados Unidos e Irán podrían firmar ese acuerdo de paz este mismo fin de semana, tal vez en Europa, y que el memorando de entendimiento reabriría el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Un edificio destruido en Teherán, Irán, por un ataque israelí-estadounidense, el sábado 21 de marzo de 2026.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, citado por medios locales, sostiene que gran parte del texto de negociación ya se concretó, pero que Irán no cedería en sus líneas rojas.

"Irán aún no ha llegado a una conclusión definitiva sobre un acuerdo", dijo. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Baghaei afirmó que los informes sobre la fecha y el lugar de la firma del acuerdo seguían siendo especulativos y que aún no se había concretado nada. Añadió que gran parte del texto de negociación ya estaba finalizado, pero que Estados Unidos había cambiado de postura repetidamente durante las conversaciones.

Archivo: un hombre pasa en su motocicleta junto a una valla publicitaria instalada al costado de una carretera mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, 10 de abril de 2026.

Si el acuerdo se concreta, representaría el avance diplomático más significativo hasta la fecha para poner fin a la guerra de tres meses, que ha causado la muerte de miles de personas y ha disparado los precios mundiales de la energía.

La agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que es probable que Teherán apruebe el acuerdo, aunque aún no ha dado una respuesta formal.

"Acabamos de llegar a un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán", insistió Trump a los periodistas en la Casa Blanca este mismo jueves.

"El estrecho se abrirá oficialmente en cuanto firmemos, lo que podría ocurrir pronto, muy pronto, quizás este fin de semana en Europa", dijo.

Buques en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 11 de junio de 2026.

Cuando se le preguntó a Trump si el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, había aprobado el acuerdo, el presidente dijo: "Entiendo que la respuesta es sí".

Trump ya ha dicho en varias ocasiones que un acuerdo "está cerca"

Por otro lado, afirmó que conversó este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pero aclaró que el Estado judío "no es parte del memorando de entendimiento".

Netanyahu, por su parte, expresó su agradecimiento por el compromiso de Trump de lograr un acuerdo final que incluya la resolución del problema del material nuclear enriquecido, según un comunicado de la oficina del primer ministro.

El mandatario republicano también expresó a ante los periodistas que pronto hablaría con el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan.

Asimismo, señaló que el vicepresidente JD Vance podría ser quien firme el acuerdo en representación de Estados Unidos.

El anuncio de Trump se produjo después de que cancelara los ataques militares planeados contra Irán, alegando avances en las conversaciones.

Desde mediados de marzo, Trump ha afirmado repetidamente que un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra estaba cerca. No obstante, ambos bandos han intercambiado ataques durante toda la semana, poniendo a prueba el alto el fuego anunciado en abril.

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¿Qué temas frenan un acuerdo?

Fuentes iraníes y occidentales afirmaron el jueves que se han intensificado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo provisional que ponga fin a las hostilidades.

Tres fuentes iraníes afirmaron que se había alcanzado un entendimiento político, pero que aún quedaban por discutir en detalle algunos asuntos, incluido un mecanismo para la liberación de decenas de miles de millones de dólares de ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros.

Según las mismas fuentes, el acuerdo aliviaría temporalmente el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y pondría fin al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Las cuestiones pendientes sobre el programa de desarrollo nuclear de Teherán y sus reservas de uranio altamente enriquecido se abordarían en futuras conversaciones.

No está claro aún si tal acuerdo satisfaría a los críticos dentro del Partido Republicano de Trump, quienes afirman que cualquier acuerdo debe cerrar la vía de Teherán al desarrollo de armas nucleares. La oposición de los sectores más belicistas respecto a Irán contribuyó a frustrar un intento anterior de lograr un acuerdo para abrir el estrecho.

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Según los analistas, a Trump le preocupa que cualquier acuerdo se compare con el de 2015, que criticó por ser demasiado indulgente. Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo en 2018, durante su primer mandato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026.

Trump afirmó en las redes sociales que el acuerdo anunciado hoy había sido aprobado por "el más alto nivel" del liderazgo iraní, así como por otros países de la región, entre ellos Israel, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Las acciones estadounidenses subieron y los precios del petróleo cayeron tras conocerse la noticia. La contienda bélica ha provocado un aumento en los precios mundiales del petróleo desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

En cuanto a las víctimas, la guerra ha causado la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y Líbano, país que terminó involucrado luego de que el grupo chiita libanés atacara Israel en defensa de Irán.

Con Reuters

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