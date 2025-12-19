"El CNE de Honduras debe iniciar el recuento especial de votos", fue el mandato de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. que advirtió que "cualquier llamado a perturbar el orden público o el trabajo del CNE tendrá consecuencias".

La publicación en X fue compartida por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, que horas antes había escrito en la misma plataforma que el órgano electoral "debe realizar su trabajo con libertad y transparencia".

Los pronunciamientos desde Washington llegan tras días de manifestaciones en los alrededores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), que el CNE habilitó para resguardar el material electoral y realizar el escrutinio especial.

El conteo de los votos debe entrar en la fase del escrutinio especial, postergada desde el 13 de diciembre, en la que se deberán contar físicamente las 2.773 actas —aproximadamente el 15% del total— que requieren una revisión exhaustiva tras presentar inconsistencias.

Esta etapa podría alterar el recuento en más de 500.000 votos, cuando la diferencia entre los dos candidatos más votados, según el recuento preliminar, es de menos de 42.000.

El Partido Liberal –que junto a Libre se ha negado a colaborar en la elaboración de resultados– y el Partido Nacional anunciaron en la noche del miércoles 17 de diciembre un acuerdo para reiniciar el conteo. María Antonieta Mejía, candidata a Designada Presidencial del Partido Nacional, aseguró que el escrutinio "se reanudará lo más pronto posible, el día de mañana (este jueves 18 de diciembre) en el primer turno”.

Con el 99.80% de actas procesadas, el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), impugnado por casi todos los partidos —menos el Partido Nacional—, ubica en primer lugar a Nasry 'Tito' Asfura, el candidato conservador que recibió el respaldo público de Donald Trump, con el 40% de los sufragios.

Salvador Nasralla, del Partido Liberal, le pisa los talones con el 39% de los sufragios. A los dos aspirantes los separa 43.184 votos. Se trata de un estrecho margen, por lo que el escrutinio especial podría definir al futuro presidente del país.

En un lejano tercer lugar quedo Rixi Moncada (19%), del oficialista Partido Libre, que ya ha manifestado que no reconocerá, después de la presidenta, Xiomara Castro, denunciara "un golpe electoral".

Al menos dos soldados heridos en tercer día de protestas

Al final de la tercera jornada de manifestaciones en el perímetro del Infop, un soldado resultó herido en un ojo por un artefacto explosivo lanzado por los manifestantes, mientras que otro uniformado fue alcanzado por un mortero que le daño el casco, según informó la prensa local.

Los heridos se reportaron durante una concentración "pacífica", convocada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien horas antes ordenó apartar del cargo a todo integrante de la fuerza pública que reprimiera por la fuerza las protestas.

La orden provocó la destitución de un coronel que ordenó un operativo de desalojo en la noche del lunes 15 de diciembre, en el que policías y militares dispersaron con cañones de agua y gas lacrimógeno a manifestantes de Libre que, en ciertos lapsos de la protesta, quemaron neumáticos y cortaron el tráfico.

A la manifestación del miércoles asistió el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es el esposo y principal asesor de la mandataria hondureña. Zelaya, que ha azuzado por redes sociales las protestas frente a la sede electoral, estuvo acompañado de la candidata oficialista, Rixi Moncada, quien insistió en el desconocimiento de los resultados provisionales, bajo el argumento de un "fraude electoral".

La manifestación se desarrolló sin violencia hasta que se produjo el lanzamiento de artefactos, por desconocidos, que lesionaron a los dos militares. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, quien manifestó su apoyo a las directrices de Castro, no ha comunicado si investigará los hechos.

"Quieren manipular nuestra democracia": presidenta de Honduras

Los militantes de Libre se movilizaron hacia el Infop luego de que la presidenta Xiomara Castro, los llamará a concentrarse en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa.

"Hoy los he convocado porque el país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden", declaró la mandataria a los seguidores de Libre.

Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo un "llamado público" en la tarde del miércoles a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para que, "con fines preventivos" se desplazaran "de inmediato al Infop".

"Solicito a la comunidad internacional que esté atenta y documente lo que pueda ocurrir", añadió en el mensaje publicado en X.

Entretanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la comisión electoral destinada a Honduras, recordó el miércoles que "es responsabilidad del Gobierno proporcionar la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio".

Asimismo, el órgano interamericano advirtió que "incumplir este deber tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la democracia del país".

La organización, que participó en los comicios con más de un centenar de veedores, instó además a los actores políticos a "evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello".

Escrutinio especial en cero

El recuento especial debió iniciarse el pasado día 13, según lo previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero se ha retrasado por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de algunos partidos y manifestaciones a las puertas del Infop.

Ana Paola Hall, en calidad de consejera presidente del órgano electoral, ha evidenciado a lo largo de la semana los motivos por los cuales persiste la parálisis del escrutinio.

Esta semana afirmó que "muchos" miembros designados por los partidos políticos para integrar las Juntas Especiales del escrutinio "han impedido y restringido" la entrada del personal del órgano electoral al Infop, "exigiéndoles que se identifiquen y diciéndoles que ellos (los empleados del CNE) se deben a los Partidos e imponiéndose por estar en notable ventaja numérica".

"¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad?", se preguntó Hall en X, donde suele difundir sus pronunciamientos.

Un día antes, la consejera presidente denunció otro sabotaje de los partidos políticos al escrutinio especial, al no haber registrado la totalidad de sus vocales designados a participar de esta fase del conteo.

El CNE, que tiene plazo hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados finales, advirtió que, contrario a las exigencias de Xiomara Castro, la Ley Electoral no permite un conteo "voto por voto" total sin causas legalmente acreditadas y que dicha medida podría afectar la validez del escrutinio especial.

De no haber resultados en el plazo establecido por la ley, la Constitución prevé un mecanismo que confiere al Congreso la potestad de "hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del Presidente".

Sin embargo, el Legislativo, que atraviesa una crisis institucional, no sesiona desde finales de agosto, lo que aumenta la incertidumbre del conteo regresivo.

Con EFE, Reuters y medios locales

