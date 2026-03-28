Rusia lanzó una nueva ola de ataques, mientras Volodimir Zelenski estrecha sus vínculos con los países del Golfo.

Este sábado, las Fuerzas Armadas del Kremlin enviaron alrededor de 270 drones contra distintos puntos de Ucrania, dejando al menos cuatro personas muertas, informaron la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades locales, respectivamente.

Según el Gobierno de Kiev, 60 aeronaves no tripuladas intentaron arremeter contra Odessa, un importante centro urbano portuario, ubicado en el sur del país.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que las unidades de defensa aérea derribaron 252 drones, pero 21 alcanzaron objetivos en 18 sitios.

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Entre los lugares impactados se encuentra un hospital de maternidad, infraestructura portuaria y edificios residenciales de Odessa. Sumado a instalaciones industriales en la ciudad de Kryvi Rih.

Con respecto al centro de salud, Ihor Shpak, el médico jefe del hospital, afirmó a Reuters que una poderosa explosión había destrozado parte del edificio, destruyendo el techo, las estructuras de conexión entre el cuarto y el tercer piso y algunas salas de atención al público.

El personal logró evacuar a 22 recién nacidos y a otros 32 pacientes al refugio justo antes del ataque, añadió.

Embates que fueron duramente rechazados por el presidente del país, Volodímir Zelenski. “Cada ataque de este tipo demuestra que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra. Por eso, cualquier reducción de la presión sobre ella es peligrosa“, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social X.

Mientras, el ministerio de Defensa de Rusia aseguró que este sábado sus tropas lograron tomar la localidad de Brusivka, ubicada en la región ucraniana de Donetsk.

Según el Kremlin, esta semana sus fuerzas en el terreno avanzaron, tomando posesión de otra localidad en Donetsk, dos en Járkiv y una en Sumi.

Andanadas que han sido calificadas por el jefe del Ejército de Ucrania, Oleksandr Sirski, como “una nueva ofensiva primaveral”, dentro de la guerra que ya completa más de cuatro años.

Zelenski estrecha sus lazos con Emiratos Árabes Unidos y Qatar

Entre tanto, el jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, se encuentra visitando varios de los países del Golfo, en medio de los ataques iraníes con drones contra bases militares estadounidenses e infraestructura petrolera.

El viernes, el mandatario visitó Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero y líder de facto del país, Mohammed Bin Salman. Al término de su encuentro ambas delegaciones firmaron documentos, que implican un aumento en la cooperación de defensa entre las dos naciones.

De igual manera, este sábado Zelenski se desplazó a Emiratos Árabes Unidos, en donde también el líder del país europeo firmó acuerdos de defensa, que implican ayudas para que el emirato esté mejor preparado para atajar la llegada de aeronaves no tripuladas provenientes de la República Islámica de Irán.

Posteriormente, el mandatario se dirigió a Qatar en donde ratificó un acuerdo con el ministerio de Defensa de Doha, especializado en el “intercambio de conocimientos especializados en la lucha contra los misiles y los sistemas aéreos no tripulados”.

La semana pasada, el Gobierno Zelenski reveló que sus Fuerzas Armadas están ayudando a cinco países de Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Jordania, a contrarrestar los ataques con drones de Teherán contra sus territorios.

Esta sábado, el ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev desmintió una declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, en la que se afirmaba que había destruido un depósito de defensa aérea ucraniano en Dubái.

En el pasado, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han sido sedes de varias de las rondas de las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que han buscado sin éxito poner fin a la guerra entre las tropas de la Administración de Vladimir Putin y el Ejecutivo dirigido por Volodímir Zelenski.

Con Reuters, EFE y AP

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