Decenas de combatientes murieron en enfrentamientos fronterizos entre Pakistán y Afganistán, informaron ambas partes este domingo 12 de octubre. Se trata de los enfrentamientos armados más graves entre los países vecinos desde que los talibanes retomaron el poder en suelo afgano.

Afganistán anunció este domingo 12 de octubre la muerte de 58 soldados pakistaníes en operaciones fronterizas nocturnas, en respuesta a lo que denominó reiteradas violaciones de su territorio y espacio aéreo.

Sin embargo, el Ejército pakistaní ofreció cifras de bajas mucho menores, indicando que 23 de sus soldados murieron y que, incluso, mató a más de 200 talibanes afganos y combatientes aliados.

Cada bando afirmó haber causado muchas más bajas al otro, sin aportar pruebas y el número de decesos no ha podido ser verificado de forma independiente.

La tensión aumenta después de que Islamabad exigiera a los talibanes que tomaran medidas contra los militantes que han intensificado sus ataques en Pakistán, alegando que operan desde refugios en Afganistán.

Pero los talibanes, que retomaron el poder en 2021 tras la retirada del Ejército de EE. UU., niegan la presencia de militantes pakistaníes en su territorio.

Ataques aéreos pakistaníes desencadenan asaltos de represalia

El jueves 9 de octubre, Pakistán llevó a cabo ataques aéreos en Kabul y en un mercado del este de Afganistán, según funcionarios de seguridad pakistaníes y los talibanes, lo que desencadenó asaltos de represalia por parte de los talibanes. Islamabad no ha reconocido oficialmente los ataques aéreos.

Las tropas afganas abrieron fuego contra puestos fronterizos pakistaníes a última hora del sábado 11 de octubre. Pakistán afirmó haber respondido con fuego de armas de fuego y artillería.

Ambas naciones aseguran haber destruido los puestos fronterizos del otro lado. Funcionarios de seguridad pakistaníes compartieron imágenes de video que, según informaron, mostraban el ataque a puestos afganos.

Los intercambios terminaron prácticamente el domingo por la mañana, según informaron funcionarios de seguridad pakistaníes. Sin embargo, en la zona pakistaní de Kurram, continuaron los disparos intermitentes, según funcionarios locales y residentes.

Pakistán ha atacado previamente lugares dentro de Afganistán, apuntando a lo que alega son escondites de militantes, pero estos se han ubicado en zonas remotas y montañosas. Ambas partes también han tenido escaramuzas a lo largo de la frontera en el pasado. Los intensos enfrentamientos del sábado por la noche subrayan la creciente tensión.

“Si el bando contrario vuelve a violar la integridad territorial de Afganistán, nuestras Fuerzas Armadas están totalmente preparadas para defender las fronteras del país”

El Ministerio de Defensa del gobierno talibán declaró la madrugada del domingo que sus fuerzas habían llevado a cabo "operaciones de represalia exitosas" a lo largo de la frontera.

"Si el bando contrario vuelve a violar la integridad territorial de Afganistán, nuestras Fuerzas Armadas están totalmente preparadas para defender las fronteras del país y darán una respuesta contundente", añadió el Ministerio.

No obstante, Kabul declaró este domingo que había detenido los ataques a petición de Qatar y Arabia Saudita. Los dos países del Golfo Pérsico habían emitido comunicados expresando su preocupación por los enfrentamientos.

"No existe ningún tipo de amenaza en ninguna parte del territorio de Afganistán (…) El Emirato Islámico y el pueblo de Afganistán defenderán su territorio y se mantendrán firmes y comprometidos con esta defensa",

declaró en las últimas horas el portavoz de la administración talibán, Zabihullah Mujahid.

Sin embargo, Mujahid añadió que los combates continuaban en algunas zonas.

Cierre de cruces fronterizos

Funcionarios pakistaníes informaron este domingo que su país había cerrado los cruces fronterizos a lo largo de los 2.600 km de frontera con Afganistán, una disputada frontera de la época colonial conocida como la Línea Durand, trazada por los británicos en 1893.

Los dos cruces fronterizos principales con Afganistán, en Torkham y Chaman, y al menos tres cruces menores, en Kharlachi, Angoor Adda y Ghulam Khan, fueron cerrados este 12 de octubre, según informaron las autoridades locales.

Los ataques aéreos pakistaníes coincidieron con una inusual visita a India de un líder talibán, el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi, lo que llevó al anuncio por parte de India, el viernes 10 de octubre, de mejorar las relaciones.

India es un antiguo adversario de Pakistán y el viaje generó preocupación en Islamabad.

Con Reuters y AP

