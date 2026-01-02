El tráfico aéreo en el aeropuerto internacional de Adén, en el sur de Yemen, se detuvo este jueves en medio de una escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), dos aliados de la coalición que apoya al gobierno reconocido internacionalmente en la guerra yemení.

La paralización ocurre después de que el gobierno yemení, respaldado por Riad, impusiera nuevas restricciones a los vuelos hacia y desde los Emiratos con el objetivo de frenar la confrontación en el país devastado por el conflicto. Sin embargo, la medida provocó una respuesta inmediata de los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS), que controlan gran parte de la región.

Restricciones sauditas

Según una fuente saudita citada por Reuters, las nuevas regulaciones buscaban limitar la influencia emiratí en el sur de Yemen y contener la escalada de tensiones. Sin embargo, el ministro de Transporte del país, alineado con el CTS respaldado por Emiratos, ordenó un cierre total del aeropuerto en lugar de cumplir con las restricciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El CTS atribuyó el bloqueo a las “nuevas regulaciones repentinas” que Riad intentaba imponer, generando un choque directo entre los dos países del Golfo. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos no ha emitido comentarios sobre la paralización del aeropuerto.

Leer tambiénPaíses islámicos respaldan a Arabia Saudita en medio de la crisis con Emiratos por Yemen

Retirada emiratí y "línea roja"

La crisis llega tras semanas de enfrentamientos diplomáticos y militares. Arabia Saudita acusó recientemente a los Emiratos de presionar al CTS para avanzar hacia las fronteras saudíes, calificando la seguridad nacional como una “línea roja”. En respuesta, los Emiratos anunciaron la retirada de sus fuerzas restantes de Yemen.

Según informó la televisión oficial yemení, este miércoles comenzaron a abandonar el aeropuerto de Al Riyan-Mukalla, en Hadramut, tras el ultimátum saudí que les dio 24 horas para salir del territorio yemení. La tensión se intensificó luego de un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudita en el puerto de Mukalla, dirigido a neutralizar supuestos apoyos militares extranjeros a los separatistas del sur.

La situación refleja la profunda fractura entre Riad y Abu Dhabi, cuya rivalidad amenaza con desestabilizar aún más un Yemen ya devastado por años de guerra, dejando a los ciudadanos atrapados entre las fuerzas enfrentadas y un conflicto internacionalizado que complica cualquier intento de paz.

Con Reuters y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más