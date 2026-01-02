Daniel Noboa emitió un decreto este 31 de diciembre para declarar en estado de excepción a nueve provincias y tres municipios del país, indicando que la inseguridad y la violencia se han intensificado y se han extendido territorialmente.

Se ha evidenciado “una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada", dijo el mandatario.

La medida será efectiva por 60 días y regirá en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. También en los municipios de La Maná (provincia de Cotopaxi) y Las Naves y Echeandía (provincia de Bolívar).

Según el decreto firmado por Noboa, entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de este año se produjeron más de 1.200 homicidios en las nueve provincias en las que regirá la medida, con Guayas a la cabeza de más muertes.

De estos territorios, cinco provincias y los tres municipios ya estaban bajo estado de excepción desde inicios de noviembre.

En pausa los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia

El estado de excepción suspende en los territorios donde fue declarado los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

Esto en la práctica supone que la fuerza pública puede realizar allanamientos inmediatos si considera que hay indicios de que en un lugar se ocultan integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada; armas, municiones, explosivos o bien acopio de droga, según indica el decreto.

Noboa llegó al poder en 2023 prometiendo poner fin a la espiral de violencia que vive el país en los últimos años, a raíz, principalmente, del auge de las rutas del narcotráfico en la nación suramericana y fue reelegido con la misma promesa en 2025.

El presidente declaró en enero de 2024 al país en estado de conflicto armado interno, en medio de su estrategia para luchar contra grupos armados a los que ha denominado terroristas.

Sin embargo, la guerra contra el crimen organizado de Noboa no se ha reflejado en cifras. 2025 terminó con un nuevo récord de muertes violentas: hasta el 19 de diciembre de 2025, el país registró 8.847 homicidios, de acuerdo a las cifras de la Policía.

Este miércoles, seis personas más fallecieron y 11 resultaron heridas en un ataque producido en horas de la noche en Manabí, una de las provincias que entraron en estado de excepción y de las más afectadas por la violencia.

Las autoridades informaron que las víctimas presentan "heridas por proyectil de arma de fuego". La Policía Nacional indicó que unidades especializadas de la institución están realizando investigaciones sobre los hechos.

Con EFE y medios locales

