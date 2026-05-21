Las imágenes, publicadas en la cuenta de X de Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, muestran a decenas de activistas en una embarcación militar mientras el himno israelí suena a todo volumen y el político ondea una bandera nacional.

Un activista esposado que aparece en el video fue reducido en el suelo por el personal de seguridad tras gritar "free Palestine (Palestina libre)" en el momento en que Ben-Gvir pasaba por su lado.

El video provocó una indignación inmediata tanto a escala internacional como dentro de Israel.



El gobierno de Italia fue uno de los primeros en reaccionar al calificar de "inaceptable" el trato dado por Israel a los activistas de la flotilla. En consecuencia, anunció que convocará al embajador israelí para que ofrezca una explicación.

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también pidió la liberación inmediata de cualquier ciudadano italiano arrestado y exigió una disculpa.

Paralelamente, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, aseguró que también había convocado al embajador israelí. "Las acciones del Sr. Ben-Gvir hacia los pasajeros de la Flotilla Global Sumud, denunciadas por sus propios colegas en el gobierno israelí, son inaceptables", señaló Barrot en una publicación en X.

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"No se ajusta a los valores de Israel"

Al interior de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu criticó las acciones de Ben-Gvir con los activistas de la flotilla detenidos al definirlas como "incompatibles con los valores de Israel".

"La forma en que el ministro Ben-Gvir trató a los activistas de la flotilla no se ajusta a los valores y normas de Israel. He dado instrucciones a las autoridades pertinentes para que deporten a los provocadores (activistas) lo antes posible", aseguró el primer ministro en un comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, también se dirigió a Ben-Gvir en una publicación en X. "A sabiendas, le causaste daño a nuestro Estado con esta vergonzosa actuación, y no es la primera vez", escribió Saar, antes de asegurar que Ben-Gvir "no representa a Israel".

La Flotilla Global Sumud zarpó de Turquía la semana pasada en el último intento de los activistas por romper el bloqueo sobre el territorio palestino, después de que las fuerzas israelíes interceptaran una veintena de embarcaciones el mes pasado. Sin embargo, Israel cortó el paso a los barcos restantes entre el lunes y el martes.

Unos palestinos inspeccionan el lugar donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio residencial el viernes 16 de mayo de 2026 en la ciudad de Gaza.

La escuadra naval representa el esfuerzo más reciente de los activistas por denunciar las difíciles condiciones en las que viven casi 2 millones de palestinos, quienes sufren una grave escasez de vivienda, alimentos y medicinas.

Tripulantes de más de 40 países

La Armada israelí comenzó a interceptar los barcos el lunes a unos 268 kilómetros de la costa de Gaza, según el sitio web de la flotilla. En total, detuvo unos 41 barcos en aguas internacionales frente a Chipre y arrestó a quienes iban a bordo.

El grupo activista informó el martes por la noche de 428 personas de más de 40 países que habían sido detenidas y seguían "en paradero desconocido".

Global Sumud denunció que los tripulantes no han tenido contacto con abogados ni acceso a asistencia consular, y sus familias no han sido informadas de su ubicación.

Israel ha calificado a la flotilla como una "provocación", sin intención real de entregar ayuda a Gaza. Los barcos transportan una cantidad simbólica de ayuda.

Un barco de la flotilla Global Sumud, interceptado por la Armada israelí, es conducido hacia Israel el 19 de mayo de 2026.

"Israel está aplicando una política criminal de abuso y humillación contra los activistas que intentan hacer frente a los crímenes que Israel sigue cometiendo contra el pueblo palestino", condenó el centro de derechos legales Adalah en un comunicado en respuesta a las imágenes.

Abogados del grupo de defensa de los derechos palestinos se desplazaron al centro de detención situado en el sur de Israel para reunirse con los detenidos.

El movimiento islamista palestino Hamás, que controla menos de la mitad de Gaza y cuyo ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en el territorio palestino, también condenó el video.

En un comunicado, calificó las acciones de Ben-Gvir como "una expresión de la depravación moral y el sadismo que rigen la mentalidad de los líderes de la entidad enemiga criminal" (Israel).

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con AP, Reuters y AFP

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