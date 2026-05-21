Bolivia solicitó este miércoles 20 de mayo a Elizabeth García Carrillo, embajadora de Colombia en La Paz, "la conclusión de sus funciones diplomáticas", según un comunicado publicado por la Cancillería del Gobierno de Rodrigo Paz.

La Administración boliviana tomó la decisión como respuesta al Ejecutivo colombiano después de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara el pasado domingo 17 de mayo sobre las protestas que han encendido a Bolivia desde inicios de mes.

Petro se refirió a la situación en el vecino país como una "insurrección popular" que emergió en "respuesta a la soberbia geopolítica".

"Lo que sabemos que pasa en Bolivia, hasta este momento, es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo", insistió Petro este miércoles en una entrevista con 'Caracol Radio', luego de conocer la expulsión de su embajadora.



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Horas antes del anuncio de expulsión, la Cancillería Boliviana había considerado "indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad y prudencia diplomática".

El Gobierno boliviano subrayó que su decisión se ajusta al derecho internacional y no constituye una "ruptura de relaciones, ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados".

Bolivia afronta la tercera semana de movilizaciones y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del exmandatario boliviano Evo Morales, que exigen la renuncia del presidente Paz, que lleva solo seis meses en el cargo. El corte de vías ha provocado escasez de alimentos, combustible e insumos sanitarios, como tanques de oxígeno.

Un manifestante patea una granada de gas lacrimógeno durante una marcha que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mientras la crisis económica y energética del país se agrava debido a la escasez de dólares estadounidenses y la caída de la producción nacional de energía, en La Paz, Bolivia, el 18 de mayo de 2026.

Las manifestaciones del lunes en La Paz derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos, además de agresiones a periodistas, agentes y ciudadanos que no eran parte de las movilizaciones. Más de 120 personas fueron detenidas, según informó el martes el comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol. Al menos cuatro personas han muerto durante las protestas en Bolivia, la última de ellas fue un campesino que cayó accidentalmente a un hueco. Dos de las víctimas fatales fueron mujeres con complicaciones de salud que no fueron atendidas a tiempo en un hospital debido a los bloqueos de vías.

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¿Intromisión o "extremismos"?

La Cancillería boliviana aseguró que la expulsión de la embajadora colombiana "responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados".

Este argumento no pareció convencer al presidente colombiano, Gustavo Petro, quien se ofreció previamente como mediador para "buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana".

"Se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano"

Tras conocer la expulsión de su embajadora en La Paz, Petro aseguró que su vecino país está pasando a "extremismos".

"Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase", manifestó Petro este miércoles ante los micrófonos de 'Caracol Radio'.

La escalada diplomática entre La Paz y Bogotá emerge como un nuevo recordatorio de que la convulsa situación interna por las protestas en Bolivia ha trascendido las fronteras de la nación sudamericana.

Un agente de la policía antidisturbios dispara un bote de gas lacrimógeno durante una protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz. La Paz, 14 de mayo de 2026.

El vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, calificó el martes las movilizaciones antigubernamentales como "un golpe de Estado en marcha" antes de instar a los gobiernos de Brasil y Colombia a respaldar al mandatario boliviano.

Paralelamente, la Unión Europea y varias embajadas europeas han abogado por el diálogo y por evitar la violencia en las manifestaciones.

Aclamado por la izquierda, odiado por la derecha

En casi cuatro años de permanencia en el poder, Gustavo Petro se ha proyectado como una figura influyente del progresismo en la región, una posición que le ha generado disputas con algunos gobiernos de derecha, desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Javier Milei en Argentina.

Estos choques ideológicos han trascendido en ocasiones al plano diplomático e incluso al económico, bien sea con los aranceles impuestos por la Casa Blanca o con la guerra comercial abierta con el Ejecutivo ecuatoriano de Daniel Noboa.

En contraparte, la compatibilidad con los líderes de izquierda regionales se ha materializado en estrechos vínculos con los gobiernos de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, o con expresidentes como el ecuatoriano Rafael Correa o el boliviano Evo Morales.

Algunos analistas interpretaron un fragmento de la publicación de Petro sobre las protestas en Bolivia como un respaldo a Morales, concretamente la frase en la que sostiene que "no debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas".

Morales, requerido por la justicia boliviana por un presunto caso de trata y abuso infantil, ha alegado que el proceso en su contra se trata de una persecución judicial. No queda claro si Petro aludía en sus palabras a la situación del líder indígena boliviano o si se refería a los detenidos por las manifestaciones.



Finalmente, el mandatario colombiano reveló que en un encuentro con Rodrigo Paz en Panamá, ambos hablaron sobre Jaime Paz Zamora, el padre del presidente boliviano y militante izquierdista perseguido por las dictaduras en ese país.

"Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana", escribió Gustavo Petro.

Con EFE, Reuters y medios locales

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