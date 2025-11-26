El Chelsea hizo retroceder el tiempo con una actuación imperiosa en la Champions League el martes, derrotando a un Barcelona sin poderío por 3-0 y dando un gran paso hacia la clasificación automática y dejando a los españoles luchando por evitar un playoff.

Después de un tempranero autogol y una tarjeta roja para el capitán del Barcelona, ​​Ronald Araujo, al final de la primera mitad, el adolescente Estevao marcó un fabuloso segundo gol y Liam Delap consiguió el tercero, y a los londinenses también les anularon tres goles.

"Es una noche enorme para Estevao, una noche enorme para todo el club", declaró el entrenador del Chelsea , Enzo Maresca. "Ganar el Mundial de Clubes ha sido importante para los jugadores en términos de confianza; se dan cuenta de que pueden ganar contra cualquier equipo. Una mentalidad ganadora es la única manera de construir algo importante".

"Si el Barcelona no tiene el balón no se siente cómodo, por eso intentamos mantener el balón".

Fue como en los viejos tiempos en Stamford Bridge, cuando enfrentarse y vencer a la flor y nata de Europa era la norma, mientras el Chelsea marcaba la pauta, con pases precisos y explorando constantemente ambos flancos.

No para el Barcelona, ​​sin embargo, que era la sombra más pálida de los equipos que solían mantener la posesión con tanta facilidad antes de crear oportunidades sin descanso. El martes apenas tuvieron el balón durante tres pases, y mucho menos generaron una presión sostenida.

Su defensa también se mostró descuidada y solo fueron salvados por los árbitros, ya que a Enzo Fernández le anularon un gol por mano a los cinco minutos y otro por fuera de juego.

La única ocasión del Barcelona en la noche fue de Ferran Torres a los seis minutos, pero su disparo fue desviado ante la portería abierta.

La presión del Chelsea finalmente dio sus frutos después de 27 minutos cuando Marc Cucurella centró bajo desde la derecha y, mientras dos defensores intentaban bloquear el remate de Pedro Neto, Jules Kounde metió el balón en su propia red.

Las cosas mejoraron aún más para el Chelsea cuando Araujo fue expulsado por segunda amarilla tras una torpe tropiezo con Cucurella un minuto antes del descanso.

El Chelsea , irreconocible respecto al equipo que se esforzó por empatar 2-2 en Qarabag en su último encuentro de la Champions League, siguió controlando el partido y sufrió un tercer gol anulado al suplente Andrey Santos, anulado por fuera de juego en la preparación cinco minutos después del reinicio.

Estevao deslumbra frente un Lamine Yamal gris

Sin embargo, una vez más fue un breve respiro para el Barcelona cuando Estevao tomó el centro del escenario, superando dos tackles antes de desatar un potente disparo desde un ángulo cerrado al techo de la red.

"Todo pasó muy rápido", dijo. "Encontré un espacio, me abrí paso y marqué ese gol. Fue un momento muy especial en mi carrera. Espero marcar muchos más".

Mientras una estrella de 18 años se llevaba la adulación de la multitud, la versión de Barcelona, ​​Lamine Yamal, mostraba una figura triste, incapaz de causar impacto antes de ser retirado a 12 minutos del final.

Luego Delap se sumó a la acción, metiendo un centro de Fernández a los 73 minutos para marcar su primer gol de la temporada, mientras todo salía bien para el Chelsea .

La victoria los coloca provisionalmente entre los ocho primeros puestos de clasificación automática y en una buena posición, con partidos contra Pafos, Atalanta y Napoli por delante.

El Barcelona, ​​que empezó la jornada empatado con los londinenses, afronta ahora una auténtica lucha para evitar los playoffs y necesitará sumar muchos puntos en los encuentros que le quedan ante el Eintracht Frankfurt, el Slavia de Praga y el FC Copenhague.

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, intentó desesperadamente rescatar algo de las cenizas. "Empezamos bien y tuvimos una buena ocasión para marcar el primer gol, y vi algunas cosas positivas", dijo.

Necesitamos ser un poco más dinámicos en los uno contra uno, tenemos que luchar un poco más. Pero tenemos nueve puntos que podemos ganar en tres partidos y simplemente tenemos que ser positivos. Verán un Barcelona diferente.

Con Reuters

