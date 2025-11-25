Lo esencial:
- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski afirmó este lunes que seguirá trabajando con sus aliados de Europa y con EE. UU. para fortalecer la posición de su país en el llamado “plan de paz” con Rusia, impulsado por el Gobierno estadounidense.
Kiev, sus aliados europeos y Estados Unidos también continúan las conversaciones en Suiza para elaborar un “plan de paz” mutuamente aceptable, luego de que fuera acordado modificar la propuesta estadounidense que Europa considera una lista de deseos de Rusia.
- Washington y Kiev anunciaron en un comunicado conjunto que redactaron un "marco de paz refinado" tras el primer día de conversaciones en Ginebra el domingo, aunque no dieron más detalles.
- El plan de 28 puntos, anunciado por la Administración de Donald Trump, es rechazado por los líderes de la UE al subrayar que es demasiado favorable a Rusia.
A continuación, las principales noticias de las negociaciones en torno al polémico “plan de paz” impulsado por EE. UU., mientras continúa la invasión rusa a Ucrania este lunes 24 de noviembre:
