El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado a un hospital en Brasilia este martes 16 de septiembre luego de registrar una "fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja", tal y como indicó su hijo mayor, Flavio. Bolsonaro había estado en el mismo centro médico el pasado domingo para someterse a un procedimiento ambulatorio. También este martes, en paralelo, el exmandatario fue multado con casi 189.000 dólares por comentarios racistas durante su mandato.

Según su hijo mayor, Flavio Bolsonaro, el recién condenado exmandatario registró una “fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”. Agregó que su padre fue escoltado al centro de salud “por los policías penales que vigilan” la residencia donde cumple prisión domiciliaria, ya que se trata de una “emergencia”.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto por presuntamente buscar presiones judiciales por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el juicio que enfrenta por su participación en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, actual jefe de Estado de Brasil, en 2023.

El expresidente ha mostrado problemas intestinales recurrentes desde que fue apuñalado durante la campaña presidencial de 2018, incluidas por lo menos seis cirugías relacionadas con su estado de salud, la última de ellas fue un procedimiento de 12 horas el pasado abril.

El jefe del equipo médico que está a cargo de la salud de Bolsonaro aseguró que el objetivo de la visita del expresidente fue realizar una “evaluación clínica, medidas terapéuticas y pruebas complementarias”, tal y como recoge el medio brasileño ‘O Globo 100’.

Claudio Birolini, médico que trata al líder de la derecha brasileña, puntualizó en una declaración a los periodistas: “El expresidente Jair Bolsonaro presentó esta tarde un cuadro de malestar, caída de la presión arterial y vómitos. Solicité que fuera trasladado al Hospital DF Star para una evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”.

No es la primera visita al hospital tras su condena

De hecho, se trata de la segunda. El pasado domingo Bolsonaro fue trasladado a este mismo centro médico para ser sometido a un procedimiento médico ambulatorio y programado para extirpar quirúrgicamente ocho lesiones cutáneas.

Esta primera salida tuvo lugar sólo tres días después de haber sido condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo.

Según el boletín médico divulgado tras el procedimiento, le fueron retiradas al expresidente ocho lesiones cutáneas, localizadas en el torso y en el miembro superior derecho, muestras que serán enviadas a “análisis histopatológico” (biopsia).

Así las cosas, tras siete horas de recibir atención médica y una reposición intravenosa de hierro para tratar un cuadro de anemia, el expresidente regresó a su domicilio rodeado de una caravana de escoltas de la Policía Federal y decenas de ‘bolsonaristas’.

Está previsto que regrese al hospital en unos 15 días para que se le retiren los puntos de este procedimiento.

Bolsonaro es multado con casi 189.000 dólares por comentarios racistas durante su Presidencia

Volviendo a este 16 de septiembre, en paralelo al traslado del expresidente al hospital en Brasilia, Bolsonaro fue condenado por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región por daños morales colectivos tras emitir declaraciones racistas durante su mandato.

Por ello, deberá pagar un millón de reales (su equivalente a casi 189.000 dólares) de multa por sus comentarios de odio. Adicionalmente, según el fallo del Tribunal, deberá realizar una retractación pública “dirigida a la población negra” a través de medios de comunicación de alcance nacional y en sus redes sociales.

El monto que abonará el exmandatario será destinado a las arcas públicas, puesto que los jueces consideran que el daño fue causado a la sociedad. En un primer momento, el pedido de la Fiscalía era de 5 millones de reales (cerca de 943.000 dólares).

Dicho eso, las declaraciones estudiadas por el Tribunal fueron hechas por el líder de ultraderecha entre mayo y julio de 2021, frente a sus simpatizantes en la valla situada frente al Palacio de la Alvorada, la residencia Presidencial de Brasil.

En aquel entonces, durante uno de esos encuentros, Bolsonaro comparó el cabello de una persona afrodescendiente con un “criadero de cucarachas”.

Tanto la Fiscalía como el expresidente aún pueden apelar la sentencia de este martes.

Con EFE, Reuters y medios locales

