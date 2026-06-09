La guerra en Ucrania atraviesa una fase de intensificación de los combates, que dejó tres muertos en la región de Járkiv, mientras paralelamente el presidente Volodímir Zelenski reportaba una comunicación "muy positiva" con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

El contacto se dio tras su visita al Reino Unido, en la búsqueda de reactivar las negociaciones con el respaldo de Estados Unidos y de sus principales aliados en Europa.

La más reciente muestra de la intensidad de los combates se vio este martes 9 de junio en la región nororiental de Járkiv. Un ataque ruso contra la localidad de Chuhuiv dejó tres fallecidos, entre ellos dos hombres de 70 y 50 años y una mujer de 70, según informó el gobernador regional, Oleh Syniehubov.

En la ciudad de Járkiv, cercana a la frontera rusa, al menos seis personas resultaron heridas y varios incendios se declararon tras los bombardeos.

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Trabajadores médicos permanecen junto al cuerpo de un residente fallecido en una parada de autobús, en el lugar de un ataque con drones rusos, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania, 8 de junio de 2026.

Los ataques tuvieron lugar mientras Zelenski regresaba a Kiev después de reunirse en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, quienes mantuvieron el respaldo a la propuesta ucraniana de celebrar un encuentro directo entre el mandatario ucraniano y el presidente ruso Vladímir Putin, con miras a avanzar hacia un alto el fuego.

A la búsqueda de la diplomacia perdida

En paralelo a los combates, Zelenski apuesta por reactivar una vía diplomática que había perdido impulso diplomático en los últimos meses. El mandatario ucraniano aseguró haber mantenido una conversación “muy positiva” con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, figuras clave en los esfuerzos de mediación impulsados por la Casa Blanca.

El contacto cobra relevancia en un momento en que la atención de la administración estadounidense y los recursos militares se han desplazado hacia otros frentes internacionales, en particular Oriente Medio y el conflicto con Irán.

En esta fotografía proporcionada por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (izq.), estrecha la mano del empresario estadounidense y CEO de Palantir Technologies, Alexander Karp, en Kiev, Ucrania, el martes 12 de mayo de 2026. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP)

Zelenski agradeció la disposición de los representantes estadounidenses para trabajar “activamente” en las próximas semanas con miras a impulsar nuevas iniciativas diplomáticas.

La conversación también evidencia el interés de Kiev por mantener a Estados Unidos involucrado en las negociaciones, ante el temor de que la guerra pierda protagonismo en la agenda internacional.

Rusia intensifica la presión sobre Ucrania

Pero mientras Kiev intenta recuperar espacio para la negociación, Moscú parece apostar por elevar la presión en varios frentes.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada a petición de Ucrania, el embajador ruso Vasili Nebenzia lanzó una advertencia directa a Zelenski. El diplomático aseguró que, mientras el presidente ucraniano continúe recurriendo a lo que tildó como "ultimátums", Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos "por vías militares" y no mediante negociaciones políticas.

Ukrainian servicemen carry the coffin of fallen Ukrainian serviceman of 3rd assault brigade Yaroslav Ivanov during funeral ceremony in Kyiv, Ukraine, Monday, June 8, 2026.

El embajador ruso ante Naciones Unidos también desestimó la propuesta de una reunión directa entre Zelenski y Putin, calificándola de "maniobra mediática" y acusando al Gobierno ucraniano de actuar de mala fe.

La retórica rusa fue aún más lejos con las declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores, Mijaíl Galuzin, quien afirmó que Rusia y Belarús "están preparadas" para utilizar "todos los medios disponibles", incluidas armas nucleares, para garantizar la seguridad de la alianza que mantienen ambos países.

La ONU alerta sobre la fase más letal de la guerra

Las advertencias de Moscú coinciden con la evaluación realizada por Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad. La subsecretaria general para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, señaló que la guerra atraviesa una etapa de intensa actividad militar, similar al comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022.

El primer ministro británico, Keir Starmer (tercero desde la izquierda), permanece junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (extremo izquierdo), mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron (derecha), y el canciller alemán, Friedrich Merz, salen del número 10 de Downing Street tras su reunión en Londres, el domingo 7 de junio de 2026.

Según DiCarlo, el número de víctimas civiles continúa aumentando y no existen "señales de una mejora próxima". Además, lanzó una alerta sobre el riesgo de una escalada regional tras varios incidentes recientes relacionados con drones y violaciones del espacio aéreo en países vecinos de la OTAN, como Rumania, Letonia y Moldavia.

Por ahora, el panorama parece apuntar en dirección contraria a la vía diplomática, mientras los ataques se intensifican sobre el terreno y las posiciones políticas permanecen alejadas de una solución consensuada.

Con Reuters, EFE y medios locales ucranianos

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