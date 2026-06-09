Lo esencial:

Un helicóptero de ataque del Ejército de EE. UU. cayó cerca del estrecho de Ormuz en circunstancias desconocidas, aunque sus dos tripulantes fueron rescatados sanos y salvos.

cerca del estrecho de Ormuz en circunstancias desconocidas, aunque sus dos tripulantes fueron rescatados sanos y salvos. El ejército israelí interceptó con éxito un objetivo aéreo sospechoso procedente de Yemen.

Ataques israelíes en el sur de Líbano mataron 14 personas , según informes del ministerio de Salud libanés.

, según informes del ministerio de Salud libanés. El ejército israelí emitió una orden de evacuación para los residentes de la ciudad de Tiro, incluyendo su barrio cristiano.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 9 de junio relacionada con la guerra en Medio Oriente:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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