Estados Unidos no ha cambiado su postura y sigue planeando una reducción de su presencia militar en Europa, pese al desconcierto causado por el reciente anuncio del envío de tropas a Polonia.

Así lo ha dejado claro el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, este viernes 22 de mayo.

Aunque los gobiernos europeos han señalado que el repliegue estadounidense es algo esperable, a muchos les sorprendió que el jueves, Donald Trump anunciara la asignación de 5.000 soldados estadounidenses en Polonia, justificando esta decisión por su buena relación con el presidente nacionalista, Karol Nawrocki, elegido hace casi un año.

Para muchos, esto parecía interpretarse como un aparente cambio de rumbo del presidente estadounidense después de que Washington decidiera abruptamente a principios de este mes la retirada de 5.000 soldados de Alemania tras una disputa entre el jefe de la Casa Blanca y el canciller Friedrich Merz.

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Además, a inicios de semana, el Pentágono había informado la suspensión del despliegue previsto de una brigada de 4.000 soldados a Polonia.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN posan con el secretario general de la alianza, Mark Rutte, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, la reina Silvia de Suecia y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, frente al castillo de Sofiero, en Helsingborg, Suecia, el jueves 21 de mayo de 2026.

Sin embargo, Rubio despejó las dudas al insistir en que "hay un reconocimiento creciente de que, con el tiempo, habrá menos tropas estadounidenses en Europa que en el pasado, por una variedad de razones", un movimiento que "está en marcha" desde el inicio del segundo mandato del republicano.

En una breve rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que los movimientos de tropas no constituyen "una medida punitiva", sino que responden a una constante necesidad de "reevaluar dónde desplegamos tropas".

"En un momento de conflicto, la pregunta es a qué se puede comprometer cada país. No se trata solo de cuántas tropas pone Estados Unidos, sino de lo que el resto puede aportar para llegar a algo realista que funcione para la OTAN y que nos permita responder en un conflicto real", sostuvo Rubio, quien remarcó que "nada de esto es una sorpresa, aunque entiendo que haya creado cierto nerviosismo".

Entre los que plantearon esa inquietud estuvo la ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, anfitriona de la reunión, que calificó la situación actual de bastante "confusa" y remarcó que "no siempre es fácil comprenderlo todo".

Donald Trump da la bienvenida al presidente polaco Karol Nawrocki en la Casa Blanca, el 3 de septiembre de 2025.

El envío de tropas a Polonia elevó la sensación de falta de coordinación entre Estados Unidos y sus aliados, aunque de todos modos fue celebrada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Antes de la reunión en Suecia, insistió en que la "trayectoria" de la alianza transatlántica a largo plazo sigue siendo la de ser menos "dependiente" de Washington.

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Tras el encuentro, Rutte tampoco arrojó demasiada claridad al respecto, más allá de calificar el encuentro de "muy bueno" y de señalar que los países europeos están "preparados" para una reducción de la presencia estadounidense en la OTAN, aunque remarcó la necesidad de que ese proceso se dé "con el tiempo" y "de forma estructurada".

Los europeos tratan de calmar la "decepción" de Trump

Incluso antes del mitin, varios ministros de la OTAN coincidieron en que la reducción de tropas estadounidenses en el continente es ampliamente esperada, dado que Washington se centra en otras amenazas y Europa refuerza sus defensas.

"Lo importante es que se produzca de forma estructurada, para que Europa pueda fortalecerse cuando Estados Unidos reduzca su presencia", declaró el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

Su par rumana, Oana-Silvia Toiu también consideró "bastante claro que, desde hace algún tiempo, nos estamos preparando dentro de la OTAN y, por supuesto en Europa para adaptarnos a la nueva estrategia estadounidense".

La reunión en Suecia se celebra después de que Trump criticara duramente a Europa por su respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y amenazara con abandonar la OTAN.

Los diplomáticos indicaron que el objetivo era pasar página antes de la cumbre de la Alianza en Ankara –prevista para julio próximo– para poder centrarse en mostrar el aumento del gasto europeo.

Sin embargo, Rubio insistió este viernes en la "decepción" de Trump con sus aliados de la OTAN por la "respuesta de la alianza a nuestras operaciones en Medio Oriente", algo que "deben discutir los líderes" en Ankara, que será, según el jefe de la diplomacia estadounidense, "una de las más importantes en la historia de la OTAN".

En un intento por calmar la situación, algunos aliados europeos han enviado buques a la región para prestar ayuda en el estrecho de Ormuz una vez finalizada la guerra, en el marco de una coalición internacional establecida por Londres y París. "Los europeos han captado el mensaje", declaró Rutte.

La OTAN también podría desempeñar un papel, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión. "Lo estoy considerando", aseguró el martes el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich.

No obstante, y mientras Trump insiste en reclamar que sus aliados europeos se involucren para forzar la reapertura de la estratégica vía marítima, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que no espera que la OTAN envíe su propia misión a la región.

"Europeizar" la OTAN

La idea de Estados Unidos es retirar gradualmente parte de los alrededor de 100.000 efectivos que tiene en Europa y aproximarse a los cerca de 80.000 que tenía antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Por otro lado, Washington también podría anunciar una reducción en su contribución a lo que algunos dentro de la OTAN denominan "la caballería", es decir, los refuerzos que pueden movilizarse en menos de 180 días en caso de conflicto.

Según Mark Rutte, no hay motivo de preocupación. "Era algo que se esperaba, y creo que es muy positivo que suceda", afirmó. Tras el encuentro, evitó confirmar si ese movimiento ocurrirá, aunque admitió que "algo está cambiando entre bastidores, pero no puedo decirles qué es".

"Sabemos que Estados Unidos tiene que pensar: si existen múltiples amenazas, ¿cómo podemos asegurarnos de que todas las capacidades y todos los facilitadores clave estén presentes donde los necesitamos?", subrayó.

No obstante, los aliados europeos se preparan para anunciar una serie de contratos de armas, incluyendo varios con Estados Unidos, para reafirmar su compromiso ante los estadounidenses, según diplomáticos en Bruselas.

Vehículos terrestres no tripulados (UGV) del Ejército de los Estados Unidos son entregados en la zona durante las pruebas de la OTAN de las nuevas tecnologías antidrones en el área de entrenamiento de Pabrade, Lituania, el 15 de mayo de 2026.

Más allá del afán por complacer a Trump, existe entre los europeos la aceptación de que tendrán que valerse cada vez más por sí mismos.

Liderada por Alemania, con su elevado gasto militar, se percibe una creciente firmeza, pero por ahora las discusiones se centran en fortalecer el papel de Europa en la OTAN en lugar de crear una alternativa.

"Mientras Estados Unidos reevalúa su nivel de participación y presencia en Europa dentro de la alianza, se presenta la oportunidad perfecta para europeizar la OTAN", declaró el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Un ámbito en el que los europeos ya están demostrando mayor autonomía es el apoyo a Ucrania. Rutte –que confirmó la invitación al presidente ucraniano Volodímir Zelenski para la cumbre de la OTAN en Ankara– está presionando para obtener más compromisos de compra de armas a Estados Unidos y entregarlas a Kiev.

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Con el fin de asegurar que todos los países contribuyeran, propuso un plan para que las naciones europeas y Canadá se comprometieran a destinar el 0,25 % de su PIB al armamento de Ucrania, aunque Rutte admitió que su propuesta fue rechazada rápidamente.

Grandes economías como Francia, España e Italia han sido acusadas de no aportar lo suficiente. "Lo que quiero lograr es que la carga se reparta de forma más equitativa, que haya una mayor colaboración –afirmó Rutte–. En este momento, solo seis o siete aliados están asumiendo la mayor parte del trabajo".

Con AFP y AP

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