La dimensión de la letalidad de las lluvias torrenciales en México solo ha sido apreciable con el paso de los días. Al menos 64 personas murieron y 60 permanecen desaparecidas, según el reporte más reciente de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) publicado este lunes 13 de octubre. Las autoridades censan a los afectados para la entrega de ayudas.

Los estados mexicanos más damnificados por las fuertes precipitaciones son Veracruz, con 29 víctimas mortales y 18 desaparecidos; Hidalgo, con 21 decesos y 43 desaparecidos; y Puebla, con 13 muertos y cuatro residentes sin hallar, informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ofreció en la conferencia matutina de prensa este lunes 13 de octubre la cifra preliminar de 100.000 viviendas afectadas en los cinco estados más golpeados.

"Las casas cercanas a los ríos “prácticamente desaparecieron”, subrayó la mandataria, un día después de su visita a algunas regiones azotadas por el temporal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos, los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud, sin escatimar ningún recurso", declaró la mandataria.

Decenas de albergues temporales acogen a miles de residentes que, tras perderlo todo, necesitan alimentos y atención médica, mientras que 5.400 militares fueron desplegados en las regiones afectadas, como parte del Plan DN-III-E.

Miles de residentes en todo el país continúan sin agua potable, mientras el Ministerio de Defensa intenta entregar plantas purificadoras a comunidades afectadas.

Entretanto, Emilia Calleja Alor, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), resaltó que se ha "restablecido el 84% del suministro de energía eléctrica" en las zonas afectadas, para lo que fue necesario destinar a "380 trabajadores en el campo".

Calleja detalló que la CFE ha facilitado "plantas de emergencia para prestar servicios básicos" y "sistemas de bombeo de agua" en las comunidades afectadas.

El proceso de reestablecimiento del sistema de telefonía se encuentra en un 27%. Más de 1.000 puntos de internet gratuitos sufrieron desconexión.

Leer tambiénLluvias torrenciales en México dejan más de 40 muertos y casi 30 desaparecidos

Hallar a los desaparecidos, la prioridad de las autoridades

A medida que el barro se seca, las unidades de emergencia buscan a los desaparecidos, una labor en la que participan miles de efectivos del Ejército, la Policía y los bomberos desplegados en las regiones del centro y el oriente del país.

Al menos 150 comunidades permanecen incomunicadas hasta la mañana de este lunes. Solo en el norte de Veracruz, 80 localidades permanecen inaccesibles por carretera.

Sheinbaum reconoció que aún podrían pasar días antes de que se restablezca el acceso a algunos lugares. "Se requieren muchos vuelos para llevar suficiente comida y agua", afirmó.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, confirmó que este 13 de octubre comenzaron las labores para censar a las víctimas con 600 brigadas integradas por 3.000 funcionarios.

Este censo, que se espera sirva de punto de partida para la entrega de ayudas estatales, tendrá en cuenta a negocios, actividades agrícolas y ganaderas, además de las viviendas, explicó.

Leer tambiénDevastadoras inundaciones en México impactan a más de 100 municipios

Sacudirse el barro

Algunas calles y explanadas, convertidas en vertederos de coches, forman un embudo de fierros sumergidos en el fango. Los socorristas van de un lado a otro con el uniforme manchado hasta las rodillas, mientras que algunos afectados sacan el mobiliario a la calle para secar los enseres y limpiar las viviendas.

Entre el 6 y el 9 de octubre se registraron 1.802 milímetros de lluvia en los cinco estados mencionados. Partes del estado de Veracruz recibieron alrededor de 540 mm de lluvia.

Puebla (487 mm), San Luis Potosí (298 mm), Hidalgo (245 mm) y Querétaro (232 mm) también lideran el registro de precipitaciones, según los datos de la CNPC.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las precipitaciones extremas fueron consecuencia de la interacción de múltiples sistemas meteorológicos: la tormenta tropical Raymond, formada en el Pacífico, los remanentes del huracán Priscilla, y fenómenos en el océano Atlántico.

La Secretaría de Marina, Raymudno Morales, explicó este lunes que México está en la parte final de la época de lluvias, por lo que "los ríos están a un nivel máximo de capacidad y los mantos freáticos están bastante cargados. Además, los cerros están debilitados porque tenemos mucha lluvia que ha caído durante todo el año".

Este caldo de cultivo facilitó la formación de aludes y desbordamientos.

Sheinbaum defendió que "no había ninguna condición científica meteorológica que pudiera indicar que la lluvia iba a ser de esta magnitud".

Leer tambiénInforme desde Toluca: al menos 23 muertos por inundaciones y lluvias torrenciales en México

Con Reuters, EFE, AP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más