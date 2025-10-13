Este lunes 13 de octubre, las partes experimentan uno de los puntos cumbre de la primera fase del acuerdo: el intercambio de secuestrados en Gaza por palestinos presos en Israel. Hamás entregó los 20 rehenes vivos que mantenía, pero la devolución de los cuerpos de quienes murieron en cautiverio tomará más tiempo. Poco después del regreso de los secuestrados, Israel inició las liberaciones de cientos de presos palestinos, quienes han sido recibidos en el enclave palestino y en Ramala, en Cisjordania ocupada.

Hamás libera a los 20 rehenes con vida

La jornada inició con la liberación de los secuestrados que permanecían con vida en Gaza y quienes se encontraban en manos de Hamás y otros grupos como la Yihad Islámica. Los secuestrados fueron liberados por grupos hasta que concluyó la liberación de las 20 personas.

Entre los liberados se encuentran tres ciudadanos argentinos y un colombiano. Todos fueron raptados en el sorpresivo ataque de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, el asalto que detonó las hostilidades israelíes que se extendieron por más de dos años.

Hamás afirma que entregará cuerpos de cuatro rehenes este lunes

El grupo islamista informó este lunes que en las próximas horas entregará los cadáveres de cuatro de los 28 rehenes restantes que murieron en cautiverio.

Sin embargo, la entrega del resto de cadáveres tomará más tiempo y no está claro cuándo concluirá su devolución.

Hamás ya había advertido sobre las dificultades para hallar todos los cuerpos tras los continuos ataques israelíes que devastaron el enclave palestino.

Presos palestinos liberados por Israel son recibidos en Khan Younis y Ramala

Después de que concluyó la entrega de los 20 rehenes vivos por parte de Hamás, Israel inició las liberaciones de cientos de palestinos desde sus cárceles.

Varios buses con los palestinos que volvieron a la libertad fueron recibidos por cientos de personas en una devastada Khan Younis, en el sur de Gaza, y en Ramala, en Cisjordania ocupada.

Con la primera fase del llamado "plan de paz" en marcha, Israel se comprometió a liberar a 1.700 palestinos detenidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 y a 22 menores palestinos, junto con los cuerpos de 360 ​​militantes.

Con Reuters y AP

