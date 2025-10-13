Este lunes 13 de octubre entró en funciones el nuevo gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, anunciado en la noche anterior y formado por políticos y técnicos. El presidente Emmanuel Macron exhortó a "trabajar por la estabilidad" y Lecornu pidió a su gabinete “superar la crisis”. Sin embargo, esta será una semana de alto riesgo: el partido de ultraderecha, Agrupación Nacional, y La Francia Insumisa, considerada de extrema izquierda, presentaron las mociones de censura con las que amenazan con destituir al equipo gubernamental.
Lo esencial:
- El segundo y recién formado gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, asumió sus funciones este lunes.
- La Francia Insumisa y Agrupación Nacional presentaron, por separado, sus mociones de censura contra el nuevo gobierno del primer ministro.
- El mandatario Emmanuel Macron exhorta a “trabajar por la estabilidad", mientras desestima las peticiones de renuncia de la oposición
- Sébastien Lecornu se prepara para presentar su declaración política en la tarde del martes.
A continuación, las noticias más destacadas sobre la crisis política en Francia, en medio de la formación de un nuevo gobierno este lunes 13 de octubre:
