Este lunes 13 de octubre entró en funciones el nuevo gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, anunciado en la noche anterior y formado por políticos y técnicos. El presidente Emmanuel Macron exhortó a "trabajar por la estabilidad" y Lecornu pidió a su gabinete “superar la crisis”. Sin embargo, esta será una semana de alto riesgo: el partido de ultraderecha, Agrupación Nacional, y La Francia Insumisa, considerada de extrema izquierda, presentaron las mociones de censura con las que amenazan con destituir al equipo gubernamental.

Lo esencial:

El segundo y recién formado gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, asumió sus funciones este lunes.

La Francia Insumisa y Agrupación Nacional presentaron, por separado, sus mociones de censura contra el nuevo gobierno del primer ministro.

del primer ministro. El mandatario Emmanuel Macron exhorta a “trabajar por la estabilidad", mientras desestima las peticiones de renuncia de la oposición

Sébastien Lecornu se prepara para presentar su declaración política en la tarde del martes.

A continuación, las noticias más destacadas sobre la crisis política en Francia, en medio de la formación de un nuevo gobierno este lunes 13 de octubre:

