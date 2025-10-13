Dos parejas de hermanos, un hombre que estaba de visita en casa de su hermano, un pianista de jazz, tres militares, asistentes al festival musical Nova que fueron capturados porque regresaron a socorrer a heridos. Estas son las historias de los hombres que fueron liberados hoy por Hamás, luego de dos años en poder del grupo militante.

Eitan Horn no vivía en el kibutz de Niz Or, sino en la ciudad centro-occidental de Kefar Sava. El 7 de octubre de 2023, visitaba a su hermano Jair cuando elementos de Hamás se los llevaron a ambos, junto a más de 250 rehenes israelíes. Su familia ni siquiera sabía que estaban juntos ese día.

Dos años después, Eitar es uno de los últimos 20 cautivos que el grupo militante ha liberado, como parte de los acuerdos de paz.

El hombre de 38 años es uno de los tres ciudadanos argentinos y los cuatro latinoamericanos en total que permanecieron en poder de Hamás hasta el fin de las hostilidades. Su hermano Jair fue liberado en febrero, durante las negociaciones del primer breve alto el fuego alcanzado por la administración de Donald Trump.

Los otros argentinos son dos hermanos, Ariel y David Cunio, al igual que Eitan tomados en el kibutz de Niz Or, junto a varios miembros de su familia.

Eitan Cunio, un tercer hermano, logró escapar, pero no así Arbel Yehud, socio de Ariel, capturado y luego incluido entre los liberados de enero pasado.

Con ellos fueron apresadas también la esposa de David, Sharon, sus dos gemelas de tres años, su cuñada Danielle y la hija de esta, Emilia, de seis años. Las cinco fueron dejadas en libertad luego de un mes de cautiverio.

El otro latinoamericano entre los rehenes, el colombo-israelí Elkana Bohbot, de 36 años, se encontraba en el festival Nova cuando comenzó el ataque. Se quedó ayudando a evacuar a los heridos, y así fue como terminó en poder de Hamás.

Bohbot pareció debilitado e incapaz de hablar en dos videos de propaganda de Hamás publicados en marzo y mayo, en los que otro rehén, Yosef-Chaim Ohana, tuvo que tomar la palabra en su lugar.

Ohana, que se quedó a auxiliar a los heridos al igual que Bohbot, también estuvo entre los liberados de este 13 de octubre. Se suponía que debía viajar a Estados Unidos inmediatamente después del concierto, para iniciar su formación como piloto. Semanas después de los ataques, el ejército israelí pudo confirmar a su familia que estaba entre los capturados.

La suerte idéntica de los hermanos Berman

Otros dos hermanos, en este caso gemelos, estuvieron entre los últimos cautivos de Hamás. Son Ziv y Gali Berman, que fueron llevados de su casa en el kibutz de Kfar Aza.

Su familia no tuvo noticias de ellos hasta febrero de este año, cuando un grupo de rehenes liberados les dejaron saber que estaban con vida.

Guy Gilboa-Dalal asistió al festival Nova junto a su hermano Gal y su mejor amigo Evyatar David. Gal consiguió escapar, pero Guy y Evyatar fueron tomados prisioneros por Hamás, y finalmente liberados en dos grupos diferentes este 13 de octubre.

Dos soldados activos estuvieron en el grupo de los últimos 20: Matan Angrest, de 22 años, que fue sacado del tanque en el que se trasladaba en la base militar de Nahal Oz, en la frontera con Gaza, y Tamir Nimrodi, de 20, que fue secuestrado en la misma base, descalzo y sin sus gafas.

Según la madre de Angrest, éste perdió el uso de una mano, pues nunca fue atendido de una herida sufrida durante su captura.

Un tercer veterano del ejército israelí, Segev Kalfon, de 26 años, fue capturado mientras asistía al festival Nova, luego de que intentara huir corriendo hacia una carretera cercana. Su familia había expresado preocupación por su salud mental, porque Kalfon había sufrido de ataques severos de ansiedad antes de su secuestro.

Tres hombres que cumplían distintas funciones como personal del festival Nova fueron parte de esta última ronda de liberaciones.

Se trata de Rom Braslavski y Eitan Abraham Mor, ambos guardias de seguridad, y Bar Kuperstein, un enfermero del ejército que era parte del personal del concierto, pero no estaba en funciones el día del ataque. Los tres fueron vistos socorriendo a personas que sufrieron heridas de bala durante la incursión de Hamás.

Kuperstein debe reunirse ahora con su padre, rescatista igual que él, que durante los dos años de su cautiverio aprendió a hablar y movilizarse de nuevo, luego de haber quedado paralizado como consecuencia de un accidente.

Del concierto también fue tomado Maxime Herkin, un ucraniano de 37 años, que fue invitado a última hora por un grupo de amigos, Alon Ohel, un pianista de jazz israelí-alemán de 24 años y Avinatan Or, que fue secuestrado junto a su novia, aunque ella fue liberada ocho meses después.

Los otros que recuperaron este 13 de octubre su libertad fueron capturados en el kibutz de Nir Oz: Matan Zangauker, que fue llevado junto a su novia mexicana, liberada dos meses después, y Omri Miran, padre de dos niñas.

Con EFE y medios locales

