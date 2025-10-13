En Sharm El-Sheikh, Egipto, el presidente de EE. UU., Donald Trump, encabezó una cumbre en la que oficializó con una firma el "plan de paz" sobre Gaza, junto a Qatar, Egipto y Turquía. El mandatario se sumó al encuentro horas después de dirigirse ante el Parlamento israelí, en medio de la liberación de los 20 rehenes que permanecían con vida en el enclave palestino. Por su parte, Israel liberó a cientos de palestinos presos, quienes fueron recibidos en Khan Younis y Ramala, en Cisjordania ocupada.

Lo esencial:

En Egipto, el presidente de EE. UU., Donald Trump, y los líderes de los países mediadores: Qatar y Egipto, junto a Turquía, ratificaron con una firma el llamado "plan de paz" para Gaza.

Hamás entregó un total de 20 rehenes vivos al Comité Internacional de la Cruz Roja , los 28 restantes están muertos, aseguró.

Llegaron a Ramala los primeros buses con palestinos liberados de cárceles de Israel.

Un funcionario militar israelí señala que no todos los cuerpos de los secuestrados que murieron podrían regresar a Israel en las próximas horas.

Donald Trump aseguró que "la guerra en Gaza ha terminado" .

. El alto el fuego entre Israel y Hamás se mantiene por cuarto día consecutivo.

A continuación, la información más relevante de este 13 de octubre sobre la liberación de los rehenes israelíes e intercambio de presos palestinos, en el marco de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza planteado por el presidente Donald Trump:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

