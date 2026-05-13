Fotogalería: Así se vivió la inauguración de la nueva planta de Hermanos Cortés
El cacao figura entre los principales productos agropecuarios de exportación del país y República Dominicana se mantiene como uno de los mayores exportadores de cacao orgánico del mundo, con una creciente demanda en mercados europeos y estadounidenses.
Cortés Hermanos escribe un nuevo capítulo en la historia del cacao dominicano con la inauguración de una moderna planta de procesamiento que no solo duplica su capacidad industrial, sino que también reafirma el aroma, la tradición y el orgullo del chocolate hecho en República Dominicana.
Con una inversión superior a los US$ 5 millones, ubicada en la autopista Duarte, apostando por un futuro donde el cacao dominicano continúe conquistando mercados internacionales y elevando el valor de la producción nacional.
“Este crecimiento nos permite fortalecer la industrialización del cacao dominicano y mejorar nuestra agilidad operativa en mercados cada vez más exigentes. Estamos procesando más cacao dominicano y convirtiéndolo en materia prima para la industria de chocolate en República Dominicana, Europa y Estados Unidos”, expresó Eduardo Cortés, vicepresidente ejecutivo de la empresa.
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