Cortés Hermanos escribe un nuevo capítulo en la historia del cacao dominicano con la inauguración de una moderna planta de procesamiento que no solo duplica su capacidad industrial, sino que también reafirma el aroma, la tradición y el orgullo del chocolate hecho en República Dominicana.

Con una inversión superior a los US$ 5 millones, ubicada en la autopista Duarte, apostando por un futuro donde el cacao dominicano continúe conquistando mercados internacionales y elevando el valor de la producción nacional.

“Este crecimiento nos permite fortalecer la industrialización del cacao dominicano y mejorar nuestra agilidad operativa en mercados cada vez más exigentes. Estamos procesando más cacao dominicano y convirtiéndolo en materia prima para la industria de chocolate en República Dominicana, Europa y Estados Unidos”, expresó Eduardo Cortés, vicepresidente ejecutivo de la empresa.

1 de 5 | Desde 1929, Cortés Hermanos ha acompañado a generaciones de familias dominicanas con marcas emblemáticas como Chocolate Embajador, Chocolate Diplomático, Cocoa Sobrino, Mas Mas y Cacaíto. Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. 2 de 5 | La nueva planta incorpora tecnología de última generación para optimizar procesos y elevar los estándares de calidad, en línea con las exigencias de la industria chocolatera internacional. Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. 3 de 5 | La empresa destacó que este crecimiento representa un paso importante hacia una industria local más moderna, sólida y competitiva.Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. 4 de 5 | La ampliación permitirá a Cortés Hermanos duplicar su capacidad de procesamiento de cacao, pasando de 5,000 a 10,000 toneladas anuales, equivalente a cerca del 12 % de la producción nacional. Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. 5 de 5 | La empresa reafirmó su compromiso de continuar llevando el sabor del chocolate dominicano a mercados internacionales, manteniéndose presente en los hogares dominicanos y preservando la tradición que la ha convertido en referente de la industria nacional. Eduardo Cortés, vicepresidente; Gloria Reyes, ministra de la Mujer; y Ignacio Cortés, presidente de la empresa dominicana, durante la inauguración de la nueva planta. Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

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