El cacao es uno de los pilares agroindustriales de República Dominicana. Solo en 2024, la cadena de valor aportó US$ 399.5 millones en divisas, un aumento del 80 % respecto a 2023, posicionándose como el principal producto agroalimentario generador de ingresos para el país.

Con 40,000 productores y alrededor de 300,000 empleos directos e indirectos, el cacao dominicano lidera las exportaciones de cacao orgánico, que representa el 60 % del volumen exportado, y es reconocido globalmente por su calidad fina y de aroma, con premios internacionales que avalan sus características únicas.

Ante esto, Sésar Rodríguez, director ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), compartió que el Festival del Chocolate Dominicano será un homenaje al trabajo, la pasión y la historia detrás del cacao, invitando a la región norte a vivir una experiencia multisensorial.

Parte del evento se realizará en Santiago, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones exclusivas, demostraciones culinarias en vivo y experiencias sensoriales que invitarán a saborear, oler y sentir el chocolate dominicano en todas sus formas.

“Nos honra ofrecer a Santiago el Festival del Chocolate Dominicano, actividad que exalta un producto emblemático del Cibao y símbolo de una región que lidera a nivel mundial la producción de cacao orgánico”, agregó Rocío Sánchez, directora de Mercadeo de Ágora Santiago Center.

En esta quinta edición, el festival celebra la creación de la primera Asociación de Chocolaterías Dominicanas (Adochoco), una iniciativa que fortalecerá el sector chocolatero nacional y fomentará la transformación del cacao local en barras de origen y productos derivados de alta calidad.

El comité organizador del Festival está integrado por el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), el Laboratorio del Cacao del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Comisión Nacional del Cacao, Cortés Hermanos, la Asociación Dominicana de Chefs (Adochefs), el Instituto Culinario Dominicano, la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y el Banco Popular Dominicano.

