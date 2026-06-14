Servando y Florentino se reencontraron con sus fans más leales en un emotivo concierto en el Óvalo

Tras años de ausencia de los escenarios dominicanos, el dúo venezolano Servando y Florentino se reencontró la noche del sábado con sus seguidores en un emotivo concierto que confirmó, una vez más, la vigencia de su música y el fuerte vínculo que mantienen con el público.

El Óvalo de la Feria Ganadera fue el escenario escogido para presentar en el país su gira mundial “Se Buscan: Vivos o Inmortales – World Tour”, un espectáculo en el que tanto las seguidoras de siempre como una nueva generación de admiradores disfrutaron de una velada cargada de nostalgia, romanticismo y grandes éxitos.

Una noche de emociones y recuerdos

La presentación inició con las canciones “Los Hermanos Primera”, “Tengo un corazón”, “Una canción que te enamore” y “Estás hecha para mí”, provocando de inmediato la euforia de un público que llenó el recinto.

Durante uno de los momentos más cercanos de la noche, los artistas agradecieron el respaldo constante de los dominicanos.

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“Cambia todo: la tecnología, la forma de comunicarnos, cambia la ropa, pero no cambia la forma de enamorarnos, no cambia la forma de decir ‘te amo’. República Dominicana siempre nos abraza cada vez que venimos. Les agradecemos mucho”, expresaron.

El concierto, producido por PAV Events, destacó por una moderna puesta en escena, acompañada de una propuesta audiovisual de alto nivel, efectos especiales y un impecable sistema de sonido que complementó cada interpretación.

Canciones como “Por haberte querido”, “Primer Amor”, “Lunares”, “Lo de los dos”, “Te llevaré” y “Eres tú” formaron parte de un repertorio que hizo cantar y bailar a los asistentes durante toda la noche.

Homenaje a grandes de la música dominicana

Uno de los momentos más emotivos del espectáculo fue el homenaje que Servando y Florentino dedicaron a reconocidas figuras de la música dominicana.

Los artistas rindieron tributo a Rubby Pérez, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, Ilegales y Proyecto Uno, un gesto que fue recibido con entusiasmo y ovaciones por parte del público presente.

Un cierre por todo lo alto

La velada concluyó con algunos de los temas más esperados por sus seguidores, entre ellos “Alíviame”, “Fan enamorada” y “De sol a sol”, poniendo el broche de oro a una noche cargada de emociones y recuerdos.

El reencuentro de Servando y Florentino con el público dominicano reafirmó la conexión especial que mantienen con sus fanáticos y el lugar que ocupan sus canciones en varias generaciones de amantes de la música latina.

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