La comunicadora Eveling Belliard se despidió de Telenoticias Emisión Vespertina, poniendo fin a una trayectoria de 37 años en uno de los espacios informativos más emblemáticos de la televisión dominicana.

La periodista agradeció el respaldo recibido a lo largo de casi cuatro décadas de ejercicio profesional.

“No me he muerto, señores, estoy viva… paso a una nueva etapa”, expresó entre sonrisas y emoción.

Con esa frase, Belliard dejó claro que su salida de la pantalla de Telenoticias no representa un retiro definitivo de la comunicación.

Además de su carrera como comunicadora, Belliard se ha destacado por su formación académica y profesional como psicóloga clínica, con una maestría en terapia familiar y de pareja.

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Quienes la conocen la describen como una mujer entusiasta, solidaria, sincera, conciliadora y profundamente creyente, cualidades que marcaron tanto su ejercicio periodístico como su vida personal.

¿Qué hará Eveling Belliard tras salir de Telenoticias?

Durante su despedida, la comunicadora explicó que continuará activa tanto en los medios de comunicación como en su ejercicio profesional en el área de la salud mental.

Entre los proyectos que seguirá desarrollando figuran:

Su programa radial La Hora de Belliard .

. Su labor como psicóloga clínica.

La atención especializada en terapia familiar y de pareja.

Nuevos proyectos vinculados a la comunicación y el bienestar emocional.

“Me voy de Telenoticias con sentimientos encontrados, con mucho amor sembrado y muchas historias”, afirmó la veterana periodista.

Una frase que marcó generaciones de televidentes

Durante años, Eveling Belliard inició sus jornadas informativas con una expresión que se convirtió en su sello personal:

“Sea Dios en este espacio”.

La frase acompañó a la comunicadora durante su paso por los estudios de Telenoticias, donde se consolidó como una de las figuras más respetadas y queridas del periodismo televisivo nacional.

Aunque se despide de la redacción que consideró su hogar durante 37 años, Eveling Belliard aseguró que inicia una nueva etapa llena de proyectos, manteniendo el compromiso de seguir aportando desde la comunicación y la psicología.

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