La selección de Estados Unidos tuvo un comienzo relevante en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse con un contundente marcador de 4-1 sobre Paraguay en el SoFi Stadium, en un encuentro correspondiente al Grupo D.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino mostró superioridad desde el inicio y aprovechó cada una de sus oportunidades para construir una victoria que lo coloca entre los primeros líderes del torneo, mientras que la Albirroja deberá reaccionar en su próximo compromiso para mantener vivas sus aspiraciones.

Un primer tiempo de absoluto dominio estadounidense

Los locales no tardaron en reflejar su superioridad sobre el terreno de juego.

Una gran acción de Christian Pulisic terminó en un autogol de Damián Bobadilla que abrió el marcador, y poco después Folarin Balogun amplió la ventaja tras una nueva jugada iniciada por el capitán estadounidense.

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El dominio del Team USA continuó durante toda la primera mitad. Incluso un gol fue invalidado por fuera de juego antes de que Balogun volviera a aparecer para aumentar la diferencia, permitiendo que los anfitriones se marcharan al descanso con una cómoda ventaja de tres goles.

Paraguay reaccionó, pero no fue suficiente

En el complemento, Gustavo Alfaro movió el banquillo en busca de cambiar el rumbo del partido y encontró una respuesta con el descuento de Mauricio Prado, quien aprovechó una buena combinación ofensiva para vencer la resistencia estadounidense y darle una esperanza a su selección.

Sin embargo, Estados Unidos nunca perdió el control del encuentro. La defensa mantuvo el orden, el mediocampo administró la posesión y el equipo siguió generando ocasiones de peligro sobre la portería defendida por Orlando Gill.

Giovanni Reyna cerró la goleada

Cuando el partido entraba en el tiempo añadido, Giovanni Reyna puso el broche de oro con una brillante definición que significó el 4-1 definitivo y desató la celebración de los aficionados presentes en Los Ángeles.

Con este resultado, Estados Unidos inicia su camino en el Mundial 2026 con tres puntos y una sólida actuación colectiva que ilusiona a su afición, mientras Paraguay tendrá que pasar la página rápidamente y enfocarse en su siguiente compromiso del Grupo D.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más