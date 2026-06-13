El dominicano conectó un cuadrangular en la victoria de Nueva York sobre San Luis, mientras que San Francisco remontó ocho carreras para vencer a Washington y los Dodgers superaron a los Piratas en una vibrante jornada de las Grandes Ligas.

La jornada de las Grandes Ligas dejó emociones de principio a fin con una de las remontadas más espectaculares de la temporada y una nueva demostración del poder ofensivo del dominicano Juan Soto. Los Gigantes de San Francisco levantaron una desventaja de ocho carreras para imponerse 11-10 a los Nacionales de Washington, mientras que los Mets derrotaron 5-4 a los Cardenales de San Luis y los Dodgers vencieron 8-6 a los Piratas de Pittsburgh.

En San Francisco, Bryce Eldridge se convirtió en el héroe de la noche al conectar un grand slam en la novena entrada que completó una remontada histórica para los Gigantes, que parecían derrotados tras verse abajo por amplio margen en el marcador.

Juan Soto vuelve a responder con el bate

Los Mets evitaron la barrida frente a los Cardenales gracias a una ofensiva encabezada por Juan Soto. El jardinero dominicano volvió a hacerse sentir con el madero al conectar un cuadrangular y aportar una carrera clave en el triunfo 5-4 de Nueva York, que continúa en la pelea dentro de la Liga Nacional.

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Por su parte, los Dodgers mantuvieron su buen paso al derrotar 8-6 a los Piratas de Pittsburgh. El conjunto angelino aprovechó una ofensiva oportuna para sostener la ventaja y resistir la reacción de los locales en las últimas entradas.

Otros resultados de la jornada

Gigantes 11, Nacionales 10

Dodgers 8, Piratas 6

Mets 5, Cardenales 4

Tigres 11, Mellizos 0

Marlins 2, Diamondbacks 0

Rangers 4, Reales 2

Cachorros 9, Rockies 3

Orioles 7, Marineros 5

Rays 4, Medias Rojas 1

Yankees 8, Guardianes 4

Filis 7, Azulejos 2

Medias Blancas 4, Astros 3

Atléticos 7, Angelinos 4

Cerveceros 5, Rojos 4

Tabla de posiciones

Carolina Socías

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