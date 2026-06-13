La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana organizó una transmisión en vivo del partido inaugural de la selección estadounidense en la Copa Mundial de la FIFA 2026, como parte de la actividad “Freedom 250: Summer of Soccer Kickoff”, que reunió a invitados especiales para seguir el enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay.

El encuentro, celebrado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, terminó con una contundente victoria 4-1 a favor del conjunto estadounidense, resultado que fue seguido con entusiasmo por los asistentes desde las instalaciones de Dave & Buster’s, en BlueMall Santo Domingo, ambientadas con decoración alusiva al fútbol y al torneo mundialista.

La actividad congregó a figuras del deporte dominicano, periodistas deportivos, representantes diplomáticos, líderes empresariales, educadores, exbecarios de programas de intercambio del Gobierno de Estados Unidos y miembros de la misión diplomática, quienes compartieron el inicio de una edición histórica de la Copa del Mundo.

Durante el acto, el ministro consejero de la Embajada, Prashant Hemady, destacó el papel del deporte como puente entre las naciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“El fútbol tiene el poder de unir a las personas más allá de las fronteras, y esta noche celebramos no solo el inicio de una Copa Mundial histórica, sino también los lazos profundos que unen a los Estados Unidos y la República Dominicana a través del deporte, la cultura y los valores compartidos”, expresó.

La actividad forma parte de la iniciativa Freedom 250

El evento se desarrolló dentro del programa Freedom 250, iniciativa con la que el Gobierno de Estados Unidos conmemora durante todo el año 2026 el 250 aniversario de la independencia estadounidense mediante actividades culturales, deportivas y educativas destinadas a fortalecer los vínculos con sus aliados internacionales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una edición sin precedentes al disputarse por primera vez en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones nacionales compitiendo en 16 sedes entre el 11 de junio y el 19 de julio. La gran final está programada para celebrarse en el estadio Nueva York–Nueva Jersey, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más