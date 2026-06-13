El productor y comunicador Iván Ruiz anunció el regreso a la televisión dominicana de la novena temporada de Pequeños Grandes Talentos (PGT), un reality infantil que ha evolucionado de un segmento televisivo a una plataforma de formación, exposición artística y ascenso social para la niñez dominicana.

Durante la presentación, Ruiz destacó el impacto social del proyecto y reveló que, de cada diez niños que participan, nueve provienen de barrios humildes.

El productor resaltó la importancia de crear espacios que sirvan como ventanas de oportunidad para talentos que, de otra manera, tendrían pocas posibilidades de mostrar sus habilidades y alcanzar sus sueños.

"PGT tiene una característica y es que no abandona a los que participan y se destacan", afirmó Ruiz. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Como muestra de ese compromiso, el comunicador mencionó casos de éxito como el de Keren Montero, para quien gestionaron una beca en Berklee College of Music, y Laila Taveras, quien actualmente cuenta con una beca en Unibe y desarrolla una carrera como protagonista en el cine dominicano.

Ruiz también destacó que otros talentos, como Gilbell y Aor, han recibido apoyo continuo a través de profesores de canto y actuación, como parte del acompañamiento que ofrece la plataforma a los participantes que logran destacarse.

Durante el lanzamiento, Iván Ruiz también hizo un llamado a reflexionar sobre el estado actual de los medios de comunicación y criticó la búsqueda constante de la viralidad, a la que definió como un fenómeno pasajero.

"Esto de lo viral, para mí viral es una gripe que se va en tres días", sentenció Ruiz, al exhortar a los líderes de opinión a promover una comunicación con "esencia y que deje algo en la gente".

Bajo esa visión, Pequeños Grandes Talentos busca no solo descubrir artistas infantiles, sino también contribuir a la formación de nuevos comunicadores y figuras con valores sólidos.

Para esta edición, la producción ha dispuesto una bolsa de incentivos que supera el millón de pesos, entre ellos becas escolares y artísticas, producción profesional de temas musicales, viajes todo incluido a Cancún, útiles escolares y otras sorpresas.

La competencia contará con 48 participantes seleccionados tras un proceso de castings realizado en Baní, Santiago, Nagua y Santo Domingo, donde audicionaron más de 500 aspirantes.

El jurado encargado de evaluar las ocho rondas del concurso estará integrado por Rosa Karina, Enrique Félix, Laribel Olivero y Diana Filpo.

Con esta novena temporada, PGT reafirma su evolución hacia un formato independiente que busca fortalecer la autoestima de los niños y mostrar al país su capacidad de logro a través de la disciplina y el arte.

El espacio iniciará sus transmisiones este domingo 14 de junio, en horario de 12:00 m. a 2:00 p. m., por Color Visión, canal 9.