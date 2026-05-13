Carlos Slim Helú, fundador de Grupo Carso y América Móvil, sorprendió al mundo con una carta manuscrita fechada el 23 de septiembre de 2025, titulada "Carta a los jóvenes y a los no tan jóvenes". El texto, que circuló en redes sociales tras ser difundido por el youtuber mexicano conocido como Oso Trava, se aleja por completo del lenguaje financiero que suele asociarse al magnate de 84 años y se adentra en reflexiones profundamente humanas sobre la vida, las emociones y la responsabilidad social.

Un mensaje que va más allá de los negocios

Lejos de hablar de inversiones o estrategias corporativas, Slim abre su carta con una declaración filosófica: "Lo que más vale en la vida no tiene precio: el amor, la amistad, la naturaleza, los colores, los olores, los sonidos que son percibidos y vividos por nuestros sentidos y sentimientos".

El empresario llama a cultivar una autoestima alta y firme, que no se quiebre ante las adversidades, pero que tampoco derive en arrogancia. "La arrogancia es una máscara con la que ocultamos nuestras limitaciones y complejos", advierte.

Uno de los pasajes más citados del texto es su llamado a vivir sin miedos ni culpas: "El miedo nos debilita, nos inhibe a la acción y nos deprime. La culpa es un lastre en nuestro pensar, actuar y en general en la vida. ¡Elimínenlos!".

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Lee la carta completa

1 de 2 | El empresario guía a la juventud y a los no tan jóvenes. 2 de 2 | La carta es vital para estos días.

Las crisis como oportunidad

Con una visión que refleja su propia trayectoria empresarial, Slim sostiene que "la ocupación desplaza a la preocupación y los problemas, al enfrentarlos desaparecen". En esa misma línea, concluye el texto con una frase que ya se convirtió en la más reproducida de la carta:

"Las crisis son oportunidades para hacernos más fuertes".

Combatir la pobreza, una obligación moral y económica

La carta no elude la dimensión social. El magnate afirma que "hoy más que nunca hay que combatir la pobreza y la marginación", no solo por razones éticas y de justicia social, sino también como una necesidad económica. "La mejor inversión pública y privada es combatir la pobreza", escribe.

El legado del empresario

En el cierre del texto, Slim reflexiona sobre el rol de los empresarios con una humildad poco habitual en figuras de su escala: "Los empresarios somos creadores y administradores temporales de riqueza, generando desarrollo y empleo, y nos vamos sin nada".

Y remata con la frase que más resonó entre quienes leyeron la carta: "Debemos dejarles un mejor país a nuestros hijos, pero es más importante dejarle mejores hijos a nuestro país".

Un texto que llegó a manos propias

La carta fue entregada de forma personal por Slim al creador de contenido Oso Trava, quien la publicó en su cuenta de Instagram, desde donde se viralizó rápidamente. El texto manuscrito, en dos páginas, fue recibido como un gesto inusual de cercanía y reflexión por parte de uno de los hombres más poderosos del continente americano.

La carta comentada

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más