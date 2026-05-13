El Ministerio Público presentó el Boletín Estadístico sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales correspondiente al período enero-marzo de 2026, en el que reporta 17,552 denuncias relacionadas con estos delitos y un total de 22 feminicidios en el país.

De acuerdo con el informe, únicamente tres de las víctimas de feminicidio habían realizado denuncias previas contra sus agresores, una situación que, según la institución, limita la activación temprana de los mecanismos de protección disponibles para prevenir hechos de violencia extrema.

Estadística de las denuncias

El documento señala que cerca del 89 % de las denuncias registradas corresponde a violencia intrafamiliar y violencia de pareja, mientras que el restante 10.57 % está relacionado con delitos sexuales.

Asimismo, identifica patrones recurrentes en los casos denunciados, entre ellos un mayor volumen de reportes al inicio de la semana, una incidencia predominante en personas entre 18 y 35 años y una alta recurrencia de hechos vinculados a exparejas.

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En cuanto a las acciones de protección, el Ministerio Público informó que durante el trimestre gestionó 7,644 solicitudes de órdenes de protección, de las cuales 2,234 fueron otorgadas.

La institución explicó que, a través de sus fiscalías y unidades especializadas, mantuvo la recepción continua de denuncias, así como la investigación de los casos y el sometimiento de los presuntos agresores ante la justicia.

El boletín también destaca la labor de la Dirección de Atención a Víctimas, que ofreció acompañamiento legal, psicológico y social a personas afectadas por estos hechos.

Además, los Centros Regionales de Intervención Conductual para Hombres registraron la mayor cantidad de usuarios atendidos en el Distrito Nacional, con 305 personas, seguido de San Juan de la Maguana, con 160, y Santiago, con 148.

En tanto, el Centro de Contacto Línea Vida gestionó 2,853 interacciones durante el trimestre, de las cuales 1,860 correspondieron a solicitudes de información. De igual forma, el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia brindó asistencia a 1,086 usuarias.

Distribución territorial de las denuncias

Sobre la distribución territorial de las denuncias, Santo Domingo encabeza las estadísticas nacionales con 5,766 casos reportados, siendo la provincia más poblada del país, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Respecto a la tipología de los casos, la violencia intrafamiliar representa el 52.49 % de las denuncias registradas a nivel nacional, seguida de la violencia de género con un 36.94 %. Ambas categorías concentran el 89.43 % de los casos.

El informe también establece que los hombres figuran como principales presuntos agresores, mientras que las mujeres constituyen la mayoría de las víctimas. En cuanto al vínculo entre víctima y agresor, las exparejas representan el 49 % de los casos, seguidas de las parejas actuales con un 18.25 %.

Los datos del boletín fueron recopilados y analizados por el Departamento de Estadísticas y Análisis y la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, con información suministrada por fiscalías ordinarias y comunitarias, unidades de atención y centros especializados.

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