Doctora Ana Simó ofrece conversatorio y encuentro con lectores en la Feria del Libro de Bogotá

Con una masiva asistencia de público, la doctora Ana Simó ofreció un conversatorio y un encuentro interactivo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, teniendo como eje central el contenido de su libro “Sobrevivir al Desamor”, obra que figura entre las más vendidas en el país.

Invitada por Bienetre Editorial, la destacada psicóloga, terapeuta de pareja y sexóloga participó en el conversatorio “El silencio del desamor”, moderado por Keyla González, CEO de la editorial, quien abordó junto a Simó los distintos tipos de desamor que experimenta el ser humano.

Durante la actividad se trataron temas relacionados con el desamor familiar, el desamor de pareja y el desamor hacia uno mismo, asociado a problemas de autoestima.

El público, que llenó el Salón B de Corferias, recinto donde se celebra la reconocida feria, tuvo la oportunidad de compartir inquietudes y preguntas sobre el tema, recibiendo orientación de la especialista sobre distintas situaciones emocionales y psicológicas.

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Posteriormente, se realizó un encuentro en el stand de Bienetre Editorial, donde la profesional dominicana compartió con decenas de asistentes, respondió preguntas sobre diversos temas psicológicos y realizó una firma de libros.

El conversatorio de Ana Simó fue seleccionado para ser transmitido a través de YouTube por TV Capital, uno de los canales más importantes de Colombia.

El libro “Sobrevivir al desamor”, lanzado el pasado año, ha figurado entre los más vendidos en Cuesta Libros, mientras que en Amazon ha liderado la categoría de Emociones y alcanzó el puesto número uno en la categoría de Gestión de Conflictos.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá reúne en cada edición a expositores y representantes de la industria editorial provenientes de distintas partes del mundo.

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