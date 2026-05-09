¿Vas para el concierto de Ed Sheeran? Antes de ir leer esto

Esta noche el Estadio Quisqueya Juan Marichal será el escenario del debut de Ed Sheeran en República Dominicana. El cantautor británico trae su gira mundial Loop Tour al país, y Santo Domingo tiene el honor de ser la primera parada latinoamericana del recorrido. Si vas al concierto aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Sábado 9 de mayo de 2026 Lugar: Estadio Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo

Estadio Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo Apertura de puertas: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Inicio del show: 9:00 p. m.

La producción está a cargo de SD Concerts, que confirmó que el montaje técnico, audiovisual y el operativo de seguridad están listos para garantizar una experiencia de primer nivel.

¿Qué es el Loop Tour?

El Loop Tour es la gira mundial con la que Ed Sheeran presenta su nuevo álbum Play, lanzado en septiembre de 2025. El nombre del tour hace referencia a su técnica característica: Sheeran graba sonidos en tiempo real sobre el escenario y va construyendo cada canción en vivo con pedales de loop, creando toda la música él solo frente al público. Eso hace que cada concierto sea una experiencia única e irrepetible.

¿Qué canciones puedes esperar?

El repertorio combina los grandes éxitos de su carrera con temas nuevos de Play. Entre los clásicos que no pueden faltar:

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Shape of You

Perfect

Thinking Out Loud

Photograph

Bad Habits

Shivers

Y de su nueva era, canciones como Sapphire y Azizam forman parte del setlist que ha presentado en otras fechas de la gira.

¿Qué sigue en la gira por Latinoamérica?

Después de su debut dominicano, el Loop Tour continúa su recorrido por la región:

13 de mayo | San Juan, Puerto Rico | Coliseo José Miguel Agrelot

16 de mayo | Bogotá, Colombia | Vive Claro – Distrito Cultural

20 de mayo | Lima, Perú | Estadio Nacional

23 de mayo | Quito, Ecuador | Estadio Olímpico Atahualpa

11 de diciembre | Ciudad de México | Estadio Ciudad de los Deportes

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más