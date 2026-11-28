¿Te vas a quedar en casa viendo qué aparece en las redes o todavía no sabes qué hacer este fin de semana? Santo Domingo despide noviembre con una agenda que combina música, teatro, gastronomía y luces navideñas. Incluso hay una propuesta para quienes no quieren dejar a sus perros fuera de los planes.

Desde un festival gastronómico hasta espectáculos en el Teatro Nacional, estas son algunas actividades para disfrutar este sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Sábado 28 de noviembre

Bocao Food Fest

La Plaza de la Cultura se transforma en "Ensanche Bocao", un espacio que reúne restaurantes, bares, quioscos, música y actividades culturales. Entre los artistas anunciados figuran Maché Maché, Riccie Oriach, El Blachy y Martox.

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La Plaza de la Cultura se transforma en "Ensanche Bocao".

La actividad comienza al mediodía y se extiende durante el fin de semana. Las entradas están disponibles desde RD$1,190, según el horario de acceso. Los niños menores de 12 años entran gratis.

Villa Navidad 2026

Para quienes ya están en modo navideño, Villa Navidad ofrece una alternativa para compartir en familia, con luces, juegos infantiles, personajes, espectáculos y una feria artesanal.

La actividad se desarrolla en los jardines del Arena Banreservas, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche. La entrada es gratuita y estará disponible hasta el 6 de enero de 2027.

Todo Hollywood Vol. 2

Los amantes de las bandas sonoras tienen una cita con el espectáculo sinfónico "Todo Hollywood Vol. 2″, dirigido por Amaury Sánchez, junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

La presentación está pautada para las 8:30 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Festival Minutos Escénicos

El teatro también tiene espacio en la agenda con el Festival Minutos Escénicos 2026, que reúne propuestas de artes escénicas en el Centro Cultural Banreservas, ubicado en la Ciudad Colonial.

El encuentro se desarrolla del 27 al 29 de noviembre y ofrece una opción para quienes prefieren las propuestas culturales.

Tony Almont en formato acústico

El vocalista de Toque Profundo presenta "Tony Almont: Solo", un concierto íntimo en formato acústico.

La presentación será a las 9:30 de la noche en The Bulldog Pub, en Piantini.

FDT 10X10: Ruido

Otra alternativa teatral es "FDT 10X10: Ruido", en el Teatro Guloya, ubicado en la calle Arzobispo Portes número 205, en la Ciudad Colonial.

La función está programada para las 8:30 de la noche y las entradas tienen un costo de RD$800.

Domingo 29 de noviembre

Candestino: conciertos para perros

¿Y si el plan del domingo incluye a tu mascota? "Candestino" propone una experiencia musical solidaria en la que las personas pueden asistir junto a sus perros, con niveles de sonido controlados.

La actividad será a las 5:00 de la tarde en el Parque Iberoamérica y busca recaudar fondos para la Fundación La Merced. La participación requiere asistir con un perro.

Natalia Jiménez en el Teatro Nacional

La cantante española Natalia Jiménez llega a Santo Domingo con "La Jiménez Parte 2″, un espectáculo que rinde homenaje a grandes voces de la música hispanoamericana.

Natalia Jiménez vuelve al Teatro Nacional.

El concierto está previsto para las 8:00 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Las boletas se anunciaron desde RD$5,500.

"La Tarde Más Corta"

La cartelera teatral incluye también "La Tarde Más Corta", una propuesta que tendrá lugar a las 4:30 de la tarde en el Centro Cultural Narciso González. Las entradas se anunciaron desde RD$1,000.

"Noche ¿Buena?"

Para cerrar el domingo, el público podrá asistir a "Noche ¿Buena?", otra de las propuestas teatrales programadas en el Centro Cultural Narciso González.

La función está pautada para las 7:00 de la noche, con boletas desde RD$1,400.

Concierto solidario en Casa de Teatro

Casa de Teatro realizará jornada artística para recaudar fondos destinados a niños cubanos con cáncer.

La música también tendrá un espacio solidario en Casa de Teatro, con un concierto a beneficio de niños cubanos con cáncer.

La actividad comienza a las 5:00 de la tarde y establece un aporte mínimo de RD$1,000.

Otras opciones gratuitas

Si el presupuesto es limitado, también hay alternativas para salir sin gastar demasiado. Este sábado se realizará una visita guiada titulada "Plantas endémicas de La Española", en Quinta Dominica, con entrada gratuita.

En la Ciudad Colonial también se anunció una presentación de Poolpo en el Fuerte del Ángulo, en Santa Bárbara, con acceso gratuito.

Con estas propuestas, el último fin de semana de noviembre ofrece opciones para distintos gustos: desde quienes buscan una salida gastronómica o un concierto hasta quienes prefieren el teatro, las actividades familiares o un paseo cultural.