El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón celebró su segundo aniversario con un fin de semana de puertas abiertas, durante los días 21 y 22 de noviembre, en una jornada que permitió a cientos de personas disfrutar gratuitamente de sus exposiciones y actividades culturales.

La iniciativa, impulsada por el Banco Popular Dominicano, se ha consolidado como un espacio dedicado a la promoción, difusión y valoración del patrimonio histórico y cultural del país.

Desde su apertura, el 22 de noviembre de 2024, el centro ha recibido un total de 120,258 visitantes, de los cuales 75,159 son locales y 45,099 turistas extranjeros.

En lo que va de 2026, más de 50,600 personas han visitado sus instalaciones, incluyendo 24,600 visitantes dominicanos y alrededor de 26,000 extranjeros, interesados en conocer las propuestas culturales y educativas del recinto.

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Uno de sus principales atractivos es la exposición permanente “Nuestros primeros pobladores”, que reúne más de 350 piezas prehispánicas cedidas por la Fundación García Arévalo y ofrece un recorrido por el legado de los pueblos originarios de la isla.

Una agenda cultural y educativa

Durante 2026, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón desarrolló 24 conversatorios que congregaron a aproximadamente 1,500 personas y contaron con la participación de medio centenar de especialistas en áreas como historia, arqueología, literatura, música, artes visuales, geología y medioambiente.

La programación abordó temas relacionados con la inteligencia artificial, los pueblos indígenas, la herencia musical, la fauna precolombina, los fenómenos naturales y los orígenes de la ciudad de Santo Domingo.

Asimismo, el espacio presentó dos exposiciones temporales, entre ellas “Narrativas dominicanas del paisaje natural y cultural. Colección Banco Popular Dominicano”, inaugurada en julio, con obras que muestran distintas interpretaciones del paisaje dominicano a través de las artes visuales.

Proyección internacional

El centro también recibió durante este año a representantes del Consejo Internacional de Museos, miembros del cuerpo diplomático acreditado en República Dominicana, autoridades educativas y culturales de Centroamérica, representantes del Museo del Prado y del Instituto Cervantes, así como participantes del Encuentro Iberoamericano de Museos.

También acogió a especialistas e investigadores vinculados al XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe.

Con estos resultados, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón reafirma su papel como espacio de encuentro, investigación e intercambio cultural, contribuyendo a preservar y difundir la memoria histórica y las raíces de la identidad dominicana.

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