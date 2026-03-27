Los diseñadores Leonardo Cordero Suria y Ana Sofía Cordero Mellado presentaron la colección “RYTHM 2026” en el RD Bridal Week, como parte de la agenda de desfiles del evento.

La propuesta toma la música como punto de partida para desarrollar una narrativa basada en el ritmo, el movimiento y la expresión dentro del diseño.

En este sentido, el desfile se construye como una secuencia progresiva que inicia con propuestas de mayor carga visual, uso de color, variaciones en las siluetas y una ejecución más libre, y evoluciona hacia una línea más depurada, donde predomina una estética más clásica y formal.

Asimismo, la colección incluye 21 salidas, en su mayoría masculinas, donde se combinan elementos de sastrería con recursos que modifican la estructura tradicional del traje, como pantalones de siluetas amplias, chaquetas con variaciones en el corte y detalles que aportan movimiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por otro lado, en términos visuales, la propuesta incorpora una paleta diversa que incluye tonos como lila, marrón, verde, amarillo y rojo, junto a patrones y bloques de color que construyen contraste dentro de cada conjunto.

Además, el uso de materiales como lanas ligeras y satines se combina con elementos menos convencionales en la sastrería, como espaldas abiertas, cuellos chinos y acabados brillantes, ampliando la lectura del vestuario formal.

Hacia el cierre, la colección reduce la carga visual y se enfoca en una ejecución más precisa del traje, en una transición que conecta con su dimensión ceremonial.

Finalmente, la propuesta forma parte de la evolución de Leonardo Fifth Avenue, que introduce una identidad más flexible dentro de su línea de sastrería, integrando elementos de expresión y movimiento en su desarrollo creativo.

La presentación se realizó en el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial.

1 de 12 | 2 de 12 | 3 de 12 | 4 de 12 | 5 de 12 | 6 de 12 | 7 de 12 | 8 de 12 | 9 de 12 | 10 de 12 | 11 de 12 | 12 de 12 |

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más