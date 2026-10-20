Jennifer López vuelve a estar en el centro de las noticias del corazón, esta vez por los rumores de una posible relación con el actor británico Brett Goldstein, conocido por su participación en la serie Ted Lasso. La información, difundida inicialmente por el medio estadounidense Page Six y recogida este 20 de octubre por publicaciones como ¡HOLA!, La Vanguardia, El Nuevo Día y Primera Hora, apunta a un acercamiento entre ambos que iría más allá de su trabajo en el cine.

Por ahora, no existe una confirmación pública de que sean pareja. La versión cobró fuerza después de que ambos fueran vistos llegando y saliendo en el mismo automóvil de una fiesta celebrada el 16 de octubre en Los Ángeles. Sin embargo, entraron al evento por separado, un detalle que también recogen los medios que han informado sobre el supuesto romance.

De compañeros de película a posibles pareja

López, de 57 años, y Goldstein, de 46, protagonizaron Office Romance, una comedia romántica de Netflix estrenada en junio de 2026. El actor, además de interpretar uno de los papeles principales, participó en la escritura del guion junto a Joe Kelly.

La posibilidad de una relación entre ambos no es nueva. En junio, durante una entrevista en el programa estadounidense Today, los dos negaron estar saliendo. López explicó que suelen vincularla sentimentalmente con las personas con quienes trabaja, mientras Goldstein respaldó su respuesta.

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No obstante, en una aparición televisiva en octubre, López describió a Goldstein como el actor que mejor besa, al recordar su experiencia durante el rodaje. La declaración adquirió otra lectura después de que trascendieran las informaciones sobre sus encuentros recientes, aunque por sí sola no confirma una relación.

Según La Vanguardia, que también recoge información de Page Six, entre ambos habría existido un breve acercamiento sentimental después de terminar la película, que no habría prosperado. La publicación plantea que el reciente encuentro podría indicar un nuevo acercamiento, pero esa versión tampoco ha sido confirmada por los protagonistas.

¿Qué pasó con Ben Affleck?

La historia con Goldstein vuelve a colocar en perspectiva la relación de López con Ben Affleck, uno de los romances más seguidos de Hollywood durante las últimas dos décadas.

López solicitó el divorcio en agosto de 2024, después de dos años de matrimonio. El proceso concluyó en 2025, según informaron El Nuevo Día y Primera Hora. Por tanto, el posible nuevo romance se conoce después de que la separación legal de la expareja quedara resuelta.

La relación entre López y Affleck tuvo dos etapas. La primera comenzó a principios de los años 2000, cuando se comprometieron, pero terminaron separándose antes de casarse. Años después retomaron su relación y contrajeron matrimonio en 2022. Su separación volvió a convertir la vida sentimental de ambos en objeto de atención mediática.

Ahora, mientras López aparece vinculada sentimentalmente con su compañero de reparto, las informaciones disponibles no apuntan a un nuevo cambio en su situación legal con Affleck. Lo que ha surgido es una nueva versión sobre su vida personal, todavía sin confirmación oficial.

Un romance que sigue sin confirmarse

El interés por López y Goldstein se alimenta de tres elementos: el trabajo compartido en una comedia romántica, las declaraciones de la cantante sobre los besos de su compañero y el encuentro reciente en Los Ángeles.

Sin embargo, hay una diferencia entre esos indicios y una relación confirmada. Page Six, fuente original de las informaciones reproducidas por los medios citados, señaló que los representantes de ambos artistas no respondieron a sus solicitudes de comentarios sobre el supuesto romance.

Por ahora, la pregunta no es si Jennifer López y Ben Affleck han vuelto a separarse —su divorcio ya concluyó—, sino si la cercanía entre López y Goldstein se convertirá en una relación sentimental pública o quedará en el terreno de las especulaciones.

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